La Xbox Series X va accélérer la reprise de votre partie après redémarrage

Les consoles next-gen, Sony PlayStation 5 comme Microsoft Xbox Series X, sont des machines très attendues par les joueurs. Il faut dire qu'elles promettent beaucoup. La Xbox Series X devrait notamment permettre de jouer très rapidement après un redémarrage.

La Xbox Series X de Microsoft est une machine très attendue. Cela étant dit, avant qu’elle n’arrive effectivement dans votre salon, dès le jour de sa sortie ou non, le géant de Redmond dévoile certaines informations au compte-goutte pour susciter l’engouement autour de sa console. Et il y a de quoi s’enthousiasmer. Aujourd’hui, nous découvrons une nouvelle fonctionnalité très intéressante, surtout pour les plus pressés et les plus tête en l’air.

La Xbox Series X reprendra rapidement vos parties après un redémarrage

Dans l’un de ses podcasts, Larry Hryb, directeur des programmes pour le réseau gaming de Microsoft, mentionnait une fonctionnalité de reprise rapide des jeux pour la très attendues Xbox Series X. Cette nouvelle fonctionnalité permettra, en cas de redémarrage de la console, de pouvoir reprendre votre partie exactement où vous l’aviez laissée, et ce très rapidement. Imaginez que vous avez une mise à jour système qui s’invite sans prévenir. Après redémarrage et installation, il est possible que vous perdiez votre point de sauvegarde. Plutôt que de s’assurer de vos sauvegardes, la Xbox Series X vous laissera reprendre exactement là où vous étiez arrêté(e).

Vous n’aurez plus à craindre d’avoir laissé votre console en veille sans sauvegarder

Et cette fonction n’est pas limitée à un seul jeu. Plusieurs parties peuvent ainsi être mises “en mémoire”. Il sera alors très facile de passer d’un jeu à l’autre sans perdre votre progression. Vous n’aurez plus à craindre la reprise de vos parties si vous avez accidentellement laisser la console en veille. Pratique, très pratique. Une nouveauté très bienvenue, assurément. Parmi les autres fonctionnalités très attendues, l’on parle aussi d’un “audio ray tracing” pour améliorer l’immersion en jeu. Voilà qui promet beaucoup pour cette Xbox Series X. Il va encore cela dit falloir patienter un certain temps avant de pouvoir découvrir la machine sous ses moindres coutures et pouvoir l’éprouver dans son salon.