La Xbox Series X pourrait mettre l’accent sur la qualité audio

Offrir une très bonne expérience de jeu vidéo passe aussi par proposer une bande-son digne de ce son. Musiques, effets sonores, mais aussi qualité audio sont très importants pour transporter le joueur. La Xbox Series X veut insister sur ce dernier point.

Quels sont les différents facteurs qui rendent un jeu immersif et agréable à jouer ? Il y a, bien sûr, l’histoire proposée le jeu en question et son gameplay. Les graphismes aussi sont très importants. Mais il ne faut pas oublier toute la partie audio. Avoir des effets sonores réalistes et une bande-on inoubliable aide sans aucun doute le joueur à plonger dans l’univers développé par le titre. À avoir l’impression d’y être. Et c’est bien là l’objectif des jeux vidéo, non ? La Xbox Series X devrait aider.

La Xbox Series X devrait offrir une bien meilleure qualité de son

C’est d’ailleurs l’une des raisons pour lesquelles les bandes originales des jeux vidéo sont si populaires. Elles ajoutent tellement à l’ambiance d’un titre. Certaines sont cultes, parfois même plus encore que le jeu qu’elles accompagnent. Il n’est donc si surprenant d’apprendre que, pour sa Xbox Series X, Microsoft prévoit bien évidemment de booster au maximum les performances mais aussi d’améliorer la qualité audio. Même si, la plupart du temps, les joueurs se satisfont des cartes-son embarqués dans les cartes-mères mais cet ajout pourrait être de bon ton. Pouvoir offrir une meilleure qualité de son aux joueurs est toujours un bon point.

Microsoft a clairement œuvré en ce sens, notamment avec Dolby

L’information provient d’une description pour la Game Developers Conference 2020. On peut notamment y lire : “Venez découvrir de la bouche des designers audio de Borderland 3 et Gears of War 5 comment une collaboration entre Microsoft, Dolby et nos partenaires middleware a permis de lancer une révolution avec un son spatial qui transforme n’importe quelle paire d’écouteurs ou casque en une porte d’entrée multi-dimensionnelle vers un autre monde. Les participants plongeront dans ce monde de design audio (Project Acoustics) et d’accélération matérielle sur les consoles Xbox nouvelle génération”.