La Xbox Series S, “Lockhart”, se dévoile via la boîte d’une manette

Comme à l'accoutumée, nombreuses furent les rumeurs avant de découvrir la console next-gen de Microsoft, la Xbox Series X. Et parmi les machines évoquées, il y avait le projet Lockhart. Aujourd'hui, cette console apparaît sur la boîte d'une manette.

Bien avant que Microsoft ne révèle sa console next-gen Xbox Series X, des rumeurs laissaient entendre l’existence d’un modèle moins onéreux, probablement dépourvu de lecteur de disque, répondant au nom de code “Lockhart”. Il semblerait que ce modèle soit officiellement baptisé Xbox Series S, si l’on en croit l’image d’une boîte de manette et un rapport de Ars Technica.

La Xbox Series S apparaît sur la boîte d’une manette

Une source du nom de Zak S serait parvenue à acheter une manette pour la console next-gen de Microsoft et sur l’emballage est fait mention d’une compatibilité avec les “Xbox Series X|S”. Plusieurs sources ont confirmé à Ars Technica que la Xbox Series S était effectivement en route mais pas encore annoncée par Microsoft. Elle rejoindra donc la Xbox Series X annoncée le 12 décembre dernier mais qui n’a toujours pas de tarif officiel ni de date de disponibilité précise.

Présentation à venir ?

Si la convention de nommage suit ce que Microsoft a fait avec la Xbox One S, la Xbox Series S devrait donc être un modèle plus abordable, moins puissant, sans lecteur de disque. En effet, un document révélait il y a peu que la Series S (alias Lockhart) se contenterait du 1080p et du 1440p, sans 4K donc. Pour ce faire, elle serait équipé de 7,5 Go de RAM plutôt que des 13,5 Go que l’on retrouvera dans la Series X, avec un CPU et un GPU moins puissants. La console pourrait même aussi se retrouver dans un abonnement Xbox All Access qui proposerait la console et un accès au Xbox Game Pass Ultimate moyennant une somme mensuelle, selon The Verge.

Les performances et les spécifications de cette Series S ne sont encore que pure spéculations mais le nom, lui, semble acté. La console Xbox Series S et les détails du programme Xbox devraient être dévoilés dans le courant du mois. À suivre !