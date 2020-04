La Xbox One X Cyberpunk 2077 arrivera en Juin, avant le jeu

Malgré cette crise sanitaire, l'année 2020 comptera son lot de sorties de jeux vidéo. L'un des titres les plus attendus étant très certainement Cyberpunk 2077. Pour l'accompagner, les joueurs Xbox pourront mettre la main sur une édition limitée de la Xbox One X.

Dire que Cyberpunk 2077 est très attendu est un doux euphémisme. Malheureusement, le prochain jeu du studio CD Projekt Red n’arrivera pas avant le 17 Septembre, et le multijoueur bien après cela. Cela n’empêche pas aujourd’hui Microsoft de révéler qu’une Xbox One X édition limitée Cyberpunk 2077 sera commercialisée dans le courant du mois de Juin.

Microsoft dévoile la Xbox One X édition Cyberpunk 2077

La première chose qui vient à l’esprit avec cette annonce, c’est l’étrangeté du timing. En effet, avec la Xbox Series X – et la version Series X qui sera offerte gratuitement aux possesseurs de la version Xbox One – qui devrait arriver dans les prochains mois et le fait que le jeu ne sera pas jouable avant encore plusieurs mois, on se demande pourquoi Microsoft a choisi le mois de Juin pour lancer cette édition limitée. Les fans et collectionneurs, eux, ne bouderont pas leur plaisir, c’est certain.

Une petite beauté qui sera disponible dans le courant du mois de Juin

L’annonce a été faite par Microsoft via un système d’énigme codée. Il aura fallu une bonne journée aux fans pour découvrir le pot aux roses. Et pouvoir enfin poser les yeux sur le visuel de cette console Xbox One X Cyberpunk 2077. Avec ses panneaux personnalisés, son sticker “No Future” qui brille dans le noir, ses découpes au laser et sa LED bleue. La manette, quant à elle, qui avait déjà fuité, reprend notamment les coloris noir et argent de Johnny Silverhand avec un niveau de détails impressionnant. Le disque dur, lui, fait 1 To. Pour l’heure, aucune information concernant le tarif de cette édition spéciale.