La Xbox Lockhart serait la Xbox Series S

Après la Xbox Series X, Microsoft pourrait dévoiler la Xbox Series S en mai prochain.

En plus de soutenir la Xbox One et la Xbox One X pendant encore deux ans (les exclusivités seront cross-gen), la firme de Redmond aurait bien l’intention d’attaquer la nouvelle génération avec deux consoles afin de mettre la pression sur la PS5 de Sony. Si la Xbox Series X est un monstre de puissance avec ses 12 téraflops, la Xbox Series S (nom de code : Lockhart) serait beaucoup moins puissante avec seulement 4 téraflops (la PS4 Pro reste au-dessus), mais surtout plus accessible (entre 200 et 300 euros). Elle devrait quand même embarquer un SSD (NVME, chargement rapide) et supporter le Ray Tracing comme sa grande-sœur, mais forcément en moins bien. Impossible de savoir pour le moment si la console embarquera bien un lecteur Blu-ray UHD 4K, mais d’anciennes rumeurs indiquaient que Microsoft avait aussi dans ses plans une console dédiée exclusivement au cloud et au dématérialisé.

La Xbox Series S de Microsoft pourrait être dévoilée dans quelques semaines

Les sources de Windows Central affirment que certains employés de Microsoft auraient déjà des exemplaires de ce nouveau modèle afin de le tester en conditions réelles et apporter leur retour pour l’améliorer. Elles évoquent également une présentation de la machine pour mai prochain avec la présence de jeux comme le reboot de Fable par Playground Games ou encore Halo Infinite. Microsoft aurait également prévu de remplacer le casque stéréo Xbox de 2014 par un nouveau produit qui sera entièrement sans fil, compatible avec les Xbox, PC et appareils mobiles (compatible Bluetooth et Xbox Wireless). En plus de concurrencer timidement le Surface Headphones, l’éditeur américain aimerait que son nouveau casque soit une alternative aux Arctis 9X et Astro A50 de SteelSeries et Astro Gaming.

