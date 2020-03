La WWDC 2020 d’Apple à son tour menacée par le Covid-19

L'épidémie du nouveau coronavirus se poursuit, obligeant les gouvernements à prendre diverses mesures de santé publique. Cela passe par l'annulation de nombre d'événements. Et l'industrie de la tech n'y échappe évidemment pas. Aujourd'hui, la WWDC 2020 est menacée.

Avec le nouveau coronavirus qui menace la planète entière, on ne compte plus les événements publics qui se retrouvent annulés aux quatre coins du monde. La dernière grosse annulation en date est celle de la Google I/O 2020. Alphabet a annoncé il y a quelques heures l’annulation de sa tenue, l’événement sera maintenu mais sous la forme de présentations vidéo uniquement. L’on se posait alors la question de savoir si la WWDC 2020 d’Apple, qui doit avoir lieu en Juin, aurait bien lieu ou non.

La WWDC 2020 d’Apple menacée elle aussi par le nouveau coronavirus ?

La firme de Cupertino n’a encore rien annoncé de manière officielle mais il est possible que l’événement n’ait pas lieu. En effet, le Comté de Santa Clara a récemment pris contact avec diverses grosses sociétés de la tech, y compris Apple, pour leur recommander de reconsidérer la tenue de leurs événements et autres conférences incluant un public. Une recommandation publique très sage que l’on constate aujourd’hui notamment en France mais qui n’oblige encore nullement les organisateurs à quoi que ce soit.

Le Comté de Santa Clara recommande en tout cas son annulation

Nul ne sait encore si la marque à la pomme choisira de suivre les recommandations du Comté de Santa Clara ou non, mais à en juger par les décisions déjà prises par les autres géants de la tech, il ne serait pas étonnant d’apprendre dans les jours à venir son annulation. L’un des moyens de contenir la propagation du virus étant en effet de minimiser les contacts avec les autres ou, dans une moindre mesure, de rester éloigné des endroits plein de monde. Cela inclut évidemment des événements comme la WWDC 2020. L’épidémie a déjà affecté nombre d’événements de l’industrie comme le MWC 2020 qui aurait dû avoir lieu le mois dernier. Il se murmure aujourd’hui que même les JO 2020 de Tokyo pourraient être annulés, ou reportés.