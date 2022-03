La webcam intégrée de l’Apple Studio Display est affreuse, mais une mise à jour arrive

Un gros souci de qualité avec la webcam de l'Apple Studio Display. Une mise à jour arrivera bientôt.

Il faut bien l’admettre, Apple propose des produits souvent très bien finis, tant au niveau du design que des fonctionnalités intrinsèques. Mais il y a bien un aspect que la firme de Cupertino délaisse purement et simplement, si l’on peut dire, c’est la webcam intégrée, que ce soit dans ses ordinateurs ou ses moniteurs. Si des progrès ont été faits dans ce domaine, la qualité proposée est au mieux passable. Et c’est encore le cas avec le tout récent Studio Display.

Un gros souci de qualité avec la webcam de l’Apple Studio Display

L’Apple Studio Display est un moniteur offrant un superbe design avec des fonctionnalités des plus haut de gamme. Cet écran dispose même de haut-parleurs intégrés ainsi que d’une webcam, ce qui permet d’éviter de devoir en utiliser externe. Et avec une fiche technique annonçant un capteur de 12 MP et une puce A13 Bionic pour profiter de Center Stage – fonction qui permet de garder l’utilisateur toujours au centre du champ de vision -, on pourrait penser que la qualité serait effectivement au rendez-vous.

Malheureusement, il semblerait que, malgré les récents progrès effectués avec les webcam présentes dans les iMac M1 et les nouveaux MacBook Pro, la webcam du Studio Display propose une qualité vraiment affreuse. C’est en tous les cas ce qui ressort de plusieurs tests du moniteur, dont ceux de The Verge et Daring Fireball, tous deux ayant été très déçus sur ce point.

Une mise à jour arrivera bientôt

Ceci étant dit, il y a une bonne nouvelle. The Verge a contacté Apple pour faire part à la firme de Cupertino de ce sujet, cette dernière a reconnu qu’il y avait bien un problème de qualité et déclaré dans le même temps qu’une mise à jour arriverait prochainement pour corriger cela. Nul ne sait quand cette mise à jour sera disponible ni ce qui cause ce problème de qualité, mais il faut espérer que cela vienne corriger la chose.

Si vous avez commandé un Studio Display et que vous avez l’intention d’utiliser la webcam intégrée, ne soyez donc pas surpris si la qualité proposée n’est pas ce que vous pourriez attendre d’un périphérique avec un capteur de 12 MP et une puce A13 Bionic.