La version PC remasterisée de Halo: Combat Evolved en bêta publique en Janvier

Halo est une licence culte parmi les jeux de science-fiction de tir à la première personne. Microsoft avait fait une belle surprise aux fans en annonçant remasteriser les différents opus. Aujourd'hui, c'est un autre opus qui s'apprête à débarquer...

Maintenant que Halo : Reach a officiellement lancé la Master Chief Collection pour PC, on pouvait se demander quel jeu serait le prochain. Il s’avère que le prochain signera un retour aux sources. En effet, les équipes du studio 343 Industries, l’un des développeurs de la franchise, ont prévu de lancer une phase de bêta test public pour la version PC anniversaire du jeu original Halo : Combat Evolved le mois prochain. Dans quelques jours/semaines donc, pour les plus impatients.

Halo : Combat Evolved remaster se laissera approcher sur PC en Janvier

Cette nouvelle version devrait intégrer de nombreuses améliorations similaires à celles que l’on a pu avoir sur Halo : Reach. Il faut donc s’attendre à profiter de moult arrangements visuels, de la prise en charge des écrans modernes – notamment une compatibilité avec les nouveaux ratios – et la personnalisation des joueurs. Autrement dit, il ne s’agit pas là non plus d’un bête portage de la version Xbox. Et c’est une très bonne chose pour les amateurs de la licence et les plus nostalgiques d’entre eux.

343 Industries travaille d’arrache-pied sur les remasters de la Master Chief Collection

Les développeurs ont aussi laissé entendre que Halo 2 ne devrait plus tarder. Lui aussi avec des améliorations similaires. Pour le plus grand bonheur des fans. Et le studio a même teasé le tout début de ses travaux sur l’adaptation de Halo 3. Il reste encore énormément de travail avant que les fans ne puissent profiter de l’intégralité de la Master Chief Collection en version remasterisée mais une chose est sûre, 343 Industries est à pied d’oeuvre. La roadmap semble bien établie et les équipes fournissent des mises à jour régulières sur l’avancement du projet. L’objectif reste toujours de proposer des remasters complets, avec nombre de fonctionnalités chères aux amateurs de la première heure, y compris les maps personnalisées.