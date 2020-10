La version mobile de Google Chrome renforce la sécurité de vos comptes

Le navigateur web est un élément extrêmement important dans notre vie quotidienne. Quelle que soit la plate-forme, on l'utilise très fréquemment. C'est notre porte d'entrée vers le web. Sa sécurité est primordiale. Google Chrome sur mobile se renforce aujourd'hui.

Parce que de plus en plus d’applications, mobiles et desktop, sont créées pour les différentes plates-formes, il arrive que certaines fonctionnalités présentes sur les versions desktop ne soient pas disponibles sur les versions mobiles, et vice-versa. Cela étant dit, aujourd’hui, bonne nouvelle pour les utilisateurs de Google Chrome sur mobile. Le géant de Mountain View vient en effet de renforcer sensiblement la sécurité de vos comptes sur les appareils mobiles.

Google Chrome renforce la sécurité de vos comptes en ligne

Parmi les changements apportés par Google, on citera tout d’abord la notification à l’utilisateur lorsque celui-ci tente de se connecter sur un site et que son mot de passe pourrait avoir été compromis : “Pour vérifier si vous avez des mots de passe compromis, Chrome envoie une copie de vos identifiants (nom d’utilisateur et mot de passe) à Google en utilisant une forme spéciale de chiffrement. Cela permet ensuite aux algorithmes de Google de comparer ses identifiants à des listes publiques d’identifiants, connus donc pour avoir été compromis, mais Google n’est jamais en mesure de récupérer vos noms d’utilisateur et mots de passe à partir de cette copie chiffrée.”

en vérifiant automatiquement si vos identifiants ont été compromis

Dans le détail, le fonctionnement est le suivant. Lorsqu’un mot de passe correspond à un mot de passe stocké dans la base de donnée, plutôt que de seulement notifier l’utilisateur, Google va tenter de rediriger l’utilisateur directement vers la bonne page, page sur laquelle il pourra alors changer son mot de passe. Et quand on connaît le nombre impressionnant de bases de données qui sont ainsi mises à découvert chaque jour, il y a de grandes chances qu’un identifiant quelconque puisse être compromis.

Il existe aussi par ailleurs un certain nombre de sites que vous pouvez utiliser pour vérifier si tel ou tel identifiant a été compris. Cette fonctionnalité dans Google Chrome pour mobile permettra en tous les cas de simplifier cette vérifier à l’utilisateur. De la faire pour lui et de l’inviter à changer de mot de passe le cas échéant.