La version indienne de PUBG Mobile commence à bannir les appareils des tricheurs

La triche sur les jeux vidéo est un problème qui existe depuis… l’existence des tous premiers jeux vidéo. Aujourd’hui, avec la multiplication de jeux en ligne, les tricheurs peuvent venir mettre complètement à mal l’expérience des joueurs. De fait, les éditeurs et développeurs mettent en place des systèmes de protection, plus ou moins efficaces, avec des sanctions pour les contrevenants, plus ou moins dures. En Inde, le développeur de la version locale de PUBG Mobile a décidé de passer à la vitesse supérieure.

La triche est un problème qui existe sur les jeux mobiles comme partout ailleurs. Krafton a décidé de prendre des mesures supplémentaires pour faire cesser ces pratiques à celles et ceux qui vraiment abusent. 91Mobiles rapporte que le studio de développement bannit désormais de manière permanente les appareils des tricheurs de son jeu Battlegrounds Mobile India (alias la version locale de PUBG Mobile). Les joueurs ainsi bannis ne pourront plus créer de nouveaux comptes pour continuer à ruiner vos parties. Il faudra donc désormais, en théorie tout du moins, qu’ils achètent un nouveau smartphone ou une nouvelle tablette.

Le concept même du bannissement de l’appareil n’est pas nouveau. Des jeux comme Call of Duty : Warzone ou Valorant bannissent ainsi quantité d’appareils chaque jour. La chose n’est par contre pas si répandue sur mobile et Battlegrounds Mobile India risque de faire un exemple flagrant, et impressionnant, dans la mesure où le jeu compte pas moins de 16 millions de joueurs quotidiennement.

Le bannissement des appareils ne vient pas soudainement faire disparaître la triche sur le jeu de battle royale. Bien que le bannissement de l’appareil demande davantage d’effort à contourner, a fortiori sur mobile, la chose n’est pas impossible. Les efforts de Krafton pourraient cependant dissuader les tricheurs occasionnels et cela pourrait, à son tour, permettre d’attirer, et de garder, les joueurs honnêtes. Rendez-vous dans quelques semaines/mois jauger de l’efficacité de cette mesure.