La vente des brevets de BlackBerry pourrait semer le trouble dans l’industrie de la tech

BlackBerry possède d’innombrables brevets dans son escarcelle, des brevets déposés au cours de ses nombreuses années d’existence. Comme c’est le cas d’ailleurs avec la majorité des entreprises de la tech. Cela étant dit, il s’avère que BlackBerry a aujourd’hui décidé de vendre ses brevets autour du mobile et de la messagerie. Et cela pourrait être une très mauvaise opération pour de nombreuses entreprises de la tech.

En effet, BlackBerry s’est revendue à une autre entreprise baptisée Catapult IP Innovations. Bien que les ventes de brevets et autres mises à dispositions sous licence n’aient rien de nouveau, le fait que Catapult IP innovations ne vende ou ne fabrique rien en son nom propre pourrait laisser présager que l’entreprise puisse décider d’attaquer diverses entreprises de la tech pour infraction autour des brevets désormais en sa possession, et donc pour gagner de l’argent.

Cet accord est estimé à 600 millions de dollars, pour lesquels Catapult IP Innovations a contracté un emprunt à hauteur de 450 millions. Le restant dû doit être versé dans les trois ans à venir. Comme ArsTechnica le précise, cela laisse donc Catapult IP Innovations avec une dette de 150 millions de dollars. Et dans la mesure où l’entreprise ne fabrique et ne vend aucun produit ni service en son nom, la seule manière de gagner de l’argent serait donc d’attaquer celles et ceux qui, selon eux, violeraient leurs brevets tout récemment acquis.

Il y a un certain nombre de sociétés comme Catapult IP Innovations qui achètent ou déposent des brevets dans le seul et unique but d’attaquer des entreprises en justice et de leur faire signer des arrangements pour éviter les coûts d’une longue bataille juridique. De nombreuses entreprises, comme Apple, ont déjà eu affaire à ce genre de sociétés. Avec cette vente, nous ne serions pas surpris que cette liste vienne s’allonger considérablement.