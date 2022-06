La US Army investit dans des réacteurs nucléaires portables

L'Armée de terre voudrait des réacteurs nucléaires portables. Elle a missionné plusieurs entreprises privées pour ce faire.

Chaque organisation, à quelque niveau que ce soit, se doit de réduire son empreinte carbone. L’armée ne fait pas exception. Aux États-Unis, l’Armée de terre est l’un des plus acheteurs et consommateurs d’énergies fossiles, il y a donc de nombreuses pistes d’amélioration. Cela étant dit, ceci est plus facile à dire qu’à faire, et il faut pouvoir compter sur cette énergie lorsqu’il est question de vie ou de mort dans des situations particulièrement délicates.

L’Armée de terre voudrait des réacteurs nucléaires portables

L’énergie nucléaire est très fiable et peut fournir d’énormes quantités de puissance, de 1 à 5 mégawatts. Mais pour rendre disponible cette énergie sur le théâtre des opérations, il faut que celle-ci soit… mobile. L’Armée de terre des États-Unis a sélectionné BWXT et d’autres entreprises pour mettre au point un réacteur nucléaire transportable de quatrième génération.

L’objectif est d’avoir un réacteur nucléaire qui soit suffisamment compact pour tenir dans un conteneur de 6 mètres de long pour faciliter son transport. L’ensemble doit aussi être facile à déployer et, idéalement, il devrait pouvoir être opérationnel en une semaine seulement après la réception.

Elle a missionné plusieurs entreprises privées pour ce faire

Ce réacteur pourrait aussi être déployé dans les zones sinistrées qui ont perdu l’accès à l’électricité. Espérons cependant que ces petits réacteurs ne créeront pas le moindre désastre. L’idée que ceux-ci puissent aussi être pris pour cible par les forces ennemies n’a rien de très rassurant, mais la gestion du risque a fait de gros progrès depuis que l’idée a été envisagée dans les années 1960 et 1970.

Le carburant n’est pas enrichi (moins radioactif) et les cuves et technologies de confinement sont aujourd’hui bien meilleures qu’à l’époque. Le Département de la Défense déclare à ce sujet que, même si la cuve de confinement devait être en défaut, ce ne serait pas “catastrophique”.

L’électrification de l’armée prendra longtemps, très longtemps, mais le fait d’avoir à disposition de telles quantités d’énergie électrique pourrait être très utile, et pas uniquement pour des raisons logistiques ou d’émissions zéro carbone. Cela pourrait aussi permettre d’alimenter des armes à énergie dirigée, comme les lasers et autres faisceaux de micro-ondes, lesquelles font notamment de parfaits intercepteurs de projectiles.