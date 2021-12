La Turquie s’apprête à partir en guerre contre le Bitcoin

La Turquie veut réglementer les crypto-monnaies de manière stricte, tout en proposant sa propre monnaie numérique.

Les crypto-monnaies, à l’heure actuelle, sont un concept assez clivant. Il y a ceux qui aiment et ceux qui détestent. C’est un peu la même chose au niveau des gouvernements. Certains ont déjà embrassé les crypto-monnaies, tantôt rendant tel ou tel coin dans le coin, tantôt intégrant une crypto dans leurs services publics. D’autres, a contrario, veulent les contrôler autant que possible. C’est dans cette voie que semble s’orienter la Turquie.

La Turquie veut réglementer les crypto-monnaies

Le président de la Turquie, Recep Tayyip Erdoğan, a fait part tout récemment de l’existence d’un projet de loi sur les crypto-monnaies. Un projet qui sera envoyé “sans tarder” au parlement turc. Le président Erdoğan avait déjà fait part de sa position anti-crypto il y a quelques mois, précisant même que son administration était en guerre contre les crypto et que jamais elle ne soutiendra ces monnaies numériques. L’ancien Premier ministre turc, Binali Yıldırım, qualifiait l’investissement dans le Bitcoin et les crypto-monnaies en général comme la “vente d’un avenir fictif”. L’objectif est donc désormais très clair, il faut réguler strictement ces monnaies.

de manière stricte, tout en proposant sa propre monnaie numérique

Recep Tayyip Erdoğan ne ferme pas la porte à toutes les crypto-monnaies, évidemment : “nous irons de l’avant avec notre propre monnaie qui a sa propre identité”. Comprenez par là, sa propre monnaie numérique. Un projet déjà démarré par la Banque centrale turque. Mais cela suffira-t-il à aider la monnaie fiduciaire et à lutter face à l’inflation persistante – 21,31 % en novembre 2021 – ? Rien n’est moins sûr.

Partir en guerre contre les crypto-monnaies n’est probablement pas la bonne solution pour répondre à la crise économique du pays. Cela s’apparente davantage à une stratégie de diversion pour faire oublier aux citoyens que l’inflation est justement la conséquence de la défaillance du système économique, monétaire et financier traditionnel. Avec une infrastructure décentralisée, les crypto-monnaies pourraient justement offrir une réelle alternative. Et ce ne sera pas le cas avec une simple livre turque numérique.

Ce projet de loi, s’il devait être accepté par le parlement turc évidemment, pourrait avoir un impact certain sur les entreprises crypto du pays. On pense notamment à Binance qui avait noué en 2020 un partenariat avec l’une des plus grandes banques de Turquie, Akbank. À suivre !