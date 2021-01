La troisième génération d’iPhone SE pourrait être annoncée en avril

Apple a rencontré un franc succès avec son iPhone SE, un iPhone abordable au rapport qualité/prix très intéressant. Logique donc que la firme de Cupertino souhaite renouveler l'opération.

L’iPhone SE fut un énorme succès pour Apple, preuve que la marque peut aussi écouler des millions d’appareils à un tarif plus abordable, en sacrifiant certaines fonctionnalités premium loin d’être absolument nécessaires pour les clients. Il ne faisait aucun doute qu’une nouvelle génération verrait le jour… Et celle-ci pourrait arriver bientôt.

L’iPhone SE 3ème génération annoncé en avril ?

Celles et ceux qui ont aimé l’iPhone SE étaient peut-être assez déçus d’apprendre que certaines rumeurs annonçaient qu’un nouveau modèle n’arriverait pas de sitôt. Celui-ci n’était alors pas prévu avant le second semestre 2021, au plus tôt. Aujourd’hui, un nouveau rapport de Macotakara affirme autre chose. Il se pourrait que l’appareil voit le jour bien plus tôt, dès le mois d’avril 2021.

C’est ce que croit savoir Macotakara

Le rapport en question affirme que l’appareil sera annoncé en même temps que les AirPods Pro 2, ce qui devrait être fait en avril justement. Malheureusement, mis à part cette date supposée de lancement, nous ne savons que peu de choses concernant cet iPhone SE de troisième génération. Il y a cependant eu quelques rumeurs suggérant qu’Apple travaillait sur une version plus grande de cet iPhone SE avec un écran de 5,5 pouces mais il est difficile de savoir s’il s’agit là d’une simple variante de l’iPhone SE de 2020 ou du modèle de troisième génération.

Certaines rumeurs évoquaient aussi la possibilité que cet iPhone SE de 5,5 pouces propose un design très similaire à celui de l’iPhone 8 Plus, mais une fois encore, difficile de dire si cela concerne une simple variante du modèle de 2020 ou une vraie nouvelle génération. Pour resituer les choses dans leur contexte, l’iPhone SE de 2020 fut lancé avec un écran de 4,7 pouces, il dispose d’une puce A13 Bionic, celle-là-même que l’on retrouve dans l’iPhone 11 de 2019.

Malgré sa plus petite taille et son module simple caméra, l’appareil reste très performant et très abordable par rapport aux autres iPhone. C’est une très bonne option pour celles et ceux qui veulent un iPhone sans pour autant se ruiner. Pour l’heure, nul ne sait combien coûtera cet iPhone SE de troisième génération mais si la diagonale de l’écran est augmentée, il y a fort à parier que le tarif augmente. À suivre !