La Touch Bar de l’Apple MacBook Pro n’a peut-être pas totalement disparu

La Touch Bar n'aurait pas encore totalement disparu. Le prochain MacBook Pro 13 pourrait l'utiliser.

Avec le lancement des MacBook Pro de 14 et 16 pouces, Apple faisait disparaître la Touch Bar. L’on pouvait alors logiquement se dire que, désormais, les futures machines de la gamme partageraient cette caractéristique, à savoir l’absence de Touch Bar. Il se pourrait cependant que ce ne soit pas nécessairement le cas. La firme de Cupertino pourrait avoir décidé de garder la Touch Bar, pendant une génération supplémentaire tout au moins.

La Touch Bar n’aurait pas encore totalement disparu

C’est en tous les cas ce que laisse entendre un rapport de MacRumors qui aurait appris de sources proches du dossier qu’avec le prochain MacBook Pro 13 pouces, la marque à la pomme n’aurait pas abandonné cette barre tactile dans le clavier. Cette machine reprendrait en effet le même design que le MacBook Pro 13 pouces actuel, ce qui expliquerait la présence de la Touch Bar.

Le prochain MacBook Pro 13 pourrait l’utiliser

Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, plusieurs rumeurs font aujourd’hui état de la possibilité que la firme de Cupertino puisse introduire un nouveau modèle de MacBook Pro, plus abordable, avec potentiellement une puce Apple Silicon M2. Cet appareil devrait donc être moins onéreux que les nouveaux MacBook Pro, mais de la même manière, si l’on peut dire, que l’était le MacBook Pro 13 pouces qu’Apple avait introduit à la fin de l’année 2020, parmi la première vague de machines dotées d’une puce M1.

Et dans un sens, c’est une initiative assez logique bien que, dans la mesure où il est aujourd’hui évident que la marque à la pomme en a terminé avec la Touch Bar, certains utilisateurs pourraient être pour le moins frustrés qu’Apple intègre un composant matériel qui ne sera pas (ou trop peu) supporté par les développeurs. Quoi qu’il en soit, on prendra cette nouvelle information avec des pincettes. Et qui sait, peut-être en saurons-nous davantage durant l’événement Apple qui devrait avoir lieu en mars. À suivre !