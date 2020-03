La Terre aurait une deuxième lune

L'objet désigné comme 2020 CD3 a été observé pour la première fois le 15 février. D'après son orbite, il est lié gravitationnellement à la Terre depuis environ trois ans.

Ce n’est pas tous les jours qu’une telle nouvelle fait les actualités : d’après différentes astronomes œuvrant pour divers observatoires, la Terre pourrait avoir une toute petite nouvelle lune. Le 19 février, les astronomes du Catalina Sky Survey en Arizona ont repéré un objet sombre se déplaçant rapidement dans le ciel. Les jours suivants, des chercheurs de six autres observatoires à travers le monde ont pu observé l’objet, désigné 2020 CD3, et ont calculé son orbite, confirmant qu’il est gravitationnellement lié à la Terre depuis environ trois ans. Il s’agit probablement d’un astéroïde capturé par la gravité de la Terre au moment où il passait, car le Minor Planet Center, qui surveille les petits corps céleste, indique qu’ “aucun lien avec un objet artificiel connu n’a été trouvé“.

Une petite taille, bien inférieure à notre Lune

Entre septembre 2006 et juin 2007, un premier astéroïde avait été capturé par la gravité de notre planète, RH120 2006. Il avait cependant finit par échapper à la force gravitationnelle. Pas plus grande qu’une voiture, ce nouvel astéroïde désigné 2020 CD3 mesure entre 1,9 et 3,5 mètres de long. Il tourne autour de notre planète environ une fois tous les 47 jours sur une large orbite en forme d’ovale qui, pour la majeure partie, s’enfonce loin derrière notre satellite, la Lune.

Une orbite instable

Son orbite n’étant pas stable, 2020 CD3 s’éloignera peu à peu de la Terre, pour s’échapper d’ici le mois d’avril. Les différentes simulations de sa trajectoire ne s’accordent cependant pas toutes, et plus d’observation sera nécessaire pour s’avancer plus précisément sur son mouvement. La seule chose certaine est qu’il ne s’agit pas de débris spatiaux, mais d’une lune temporaire.