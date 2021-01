La techologie Intel RealSense utilisée pour la reconnaissance faciale

Intel dispose de tout un tas de technologies, des technologies très diverses. RealSense permet aux appareils de voir et de comprendre leur environnement proche. Ses applications sont nombreuses.

La vision par ordinateur est un vaste champ d’application, un aspect crucial pour la robotique, notamment, et dans une plus vaste mesure pour des appareils électroniques toujours plus intelligents et capables. Intel est l’un des grands noms dans ce domaine avec sa technologie Intel RealSense. Et aujourd’hui, le géant américain lui a trouvé un autre cas d’utilisation, celui de la reconnaissance faciale.

Intel dévoile RealSense ID, sa technologie de reconnaissance faciale

Intel vient de trouver une nouvelle utilité à sa technologie RealSense. L’entreprise a couplé cette technologie avec un réseau de neurones pour développer un système de reconnaissance faciale capable d’autoriser ou non l’accès à des casiers intelligents ou des distributeurs de billets d’un simple regard.

Fruit de RealSense couplé à un réseau de neurones

À la manière d’un système comme Face ID d’Apple, RealSense ID vient scanner les contours de votre visage. Le système s’adapte aux visages des utilisateurs avec le temps, selon Intel, pour pouvoir gérer les changements dans la coupe de cheveux, le port de lunettes, etc. RealSense ID serait même en mesure de fonctionner dans des conditions de luminosité très variées et l’authentification se ferait en moins d’une seconde. Selon le communiqué d’Intel, cette technologie fonctionne très bien avec “tous les tons et couleurs de peau”, là où d’autres systèmes de reconnaissance faciale ont pu avoir des difficultés avec des gens à la peau sombre, notamment.

Intel affirme aussi que le respect de la vie privée fut une priorité au moment de concevoir son RealSense ID. Tout le traitement est donc effectué en local et le système ne s’active qu’une fois sollicité par l’utilisateur. Des mesures ont aussi été mises en place pour empêcher les accès en utilisant un masque, une photo ou une vidéo, avec un risque de seulement 1 sur 1 000 000 de voir le système autoriser un accès à une attaque de ce genre. Et bien évidemment, toutes les données utilisateur sont chiffrées.