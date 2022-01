La technologie Ultra Wideband pourrait arriver sur les Mac d’Apple

Apple pourrait intégrer l'ultra wideband dans ses Mac. Cela pourrait aider pour davantage que la localisation d'appareils.

Parmi les nouvelles fonctionnalités hardware introduites dans les produits de la firme de Cupertino ces dernières années, on pourrait citer la technologie ultra wideband (UWB). Celle-ci permet une localisation plus précise des appareils en intérieur, ce qui est l’un des grands avantages des AirTag par rapport aux trackers Bluetooth conventionnels.

Apple pourrait intégrer l’ultra wideband dans ses Mac

Jusqu’à présent, cette technologie a été implémentée dans des appareils comme l’iPhone, l’Aple Watch ou l’AirTag, pour ne citer que ceux-ci, mais il semblerait que la marque à la pomme explore l’idée de l’intégrer aussi dans ses Mac. C’est tout du moins ce que laisse entendre un rapport de 9to5Mac qui a découvert dans les dernières bêta en date de macOS 12 le framework et les processus nécessaires pour prendre en charge la technologie UWB.

Cela étant dit, ceci ne signifie pas nécessairement qu’une future mise à jour viendra activer cette technologie pour les Mac actuels dans la mesure où, pour fonctionner, il faut la puce U1. Autrement dit, cela pourrait ne concerner que de futures machines Mac. Quant à savoir pourquoi Apple souhaiterait intégrer l’UWB dans un Mac, excepté pour aider à localiser d’autres appareils précisément, il faut se souvenir que l’ultra wideband aide aussi d’autres fonctionnalités très utiles.

Cela pourrait aider pour davantage que la localisation d’appareils

Par exemple, cela permet des transferts AirDrops et AirPlay plus rapides. Et quand on sait que les rumeurs se multiplient autour d’un iPhone totalement dépourvu de ports physiques, la possibilité de réaliser des transferts de données facilement et rapidement entre un iPhone et un Mac ou d’autres appareils de l’écosystème de la marque à la pomme pourrait grandement aider à faire accepter l’absence de ports physiques.

Pour l’heure, nul ne sait quand les premiers Mac dotés de l’UWB pourraient voir le jour, mais cette découverte indique en tous les cas l’intérêt du géant américain. À suivre !