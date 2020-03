La tablette reMarkable 2 permet de prendre des notes numériques comme sur du papier

Si l'on est aujourd'hui entouré d'appareils électroniques divers, comme nos ordinateurs, smartphones, tablettes ou assistants vocaux, il arrive encore très souvent que l'on ait besoin de prendre des notes. Voici aujourd'hui une nouvelle solution pour des notes 2.0.

Prendre des notes sur un ordinateur, une tablette ou un smartphone peut être une bonne idée dans la mesure où vous pouvez ensuite les numériser, les organiser, réaliser facilement des copies et les partager au besoin. Cela étant dit, certains préfèrent la prise de notes papier, à la main et au stylo. Plusieurs études ont ainsi suggéré que celle-ci était plus efficace dans le cadre d’un apprentissage notamment par rapport à une saisie sur clavier. Mais pourquoi alors ne pas marier ces deux mondes ?

reMarkable 2, la tablette qui veut révolutionner la prise de notes

Si vous préférez prendre vos notes à la main mais que vous ne diriez pas non à une numérisation en même temps, alors la tablette reMarkable 2 pourrait être faite pour vous. Les tablettes du marché sont déjà compatibles avec les stylets pour l’écriture et le dessin mais la tablette reMarkable 2 est différente, totalement différente dans le sens où elle offre une expérience très proche de celle de l’écriture sur papier. Rien à voir donc avec ce que l’on peut ressentir en écrivant au stylet sur une tablette classique.

Une expérience très proche du papier grâce à la technologie e-ink

Cette différence tient en une seule chose. L’utilisation de la technologie e-ink. Non seulement le rendu visuel est bien plus proche d’une note écrite sur une feuille de papier mais l’autonomie est aussi largement améliorée. Selon son fabricant, la tablette reMarkable 2 offre ainsi une autonomie de plusieurs semaines. Vous ne devriez donc pas avoir à craindre qu’elle s’éteigne au beau milieu de la prise de note d’un cours ou d’une réunion importante. Une fois l’écriture terminée, la tablette permet même de convertir l’écriture manuscrite en caractères numériques. Il est aussi évidemment possible d’organiser ses notes, de les partager ou de les annoter. Si vous êtes intéressé(e), sachez que la tablette reMarkable 2 devrait être commercialisée en Juin prochain au tarif de 399$. Vous pourrez aussi opter pour le stylet Marker à 49$ ou le Marker Plus, avec effaceur intégré.