La Switch continue de porter Nintendo avec 107,6 millions de consoles vendues

Malgré des ventes impressionnantes, Nintendo anticipe un recul de ses résultats.

La croissance des ventes de la Nintendo Switch (83,4 millions), de la Nintendo Switch OLED (5,8 millions) et de la Nintendo Switch Lite (18,4 millions) a démontré un bon équilibre entre chacun des trois modèles, et grâce à la stabilité des performances de l’ensemble de la gamme de matériel, elles ont atteint 23,06 millions d’exemplaires au cours de l’année fiscale (12,3 milliards d’euros de chiffres d’affaires, 4,3 milliards d’euros de bénéfice opérationnel et 3,4 milliards d’euros de bénéfice net). En l’espace de cinq ans, la console hybride de Nintendo a atteint un parc installé de 107,65 millions. En ce qui concerne les jeux, parmi les titres sortis au cours de cette période, Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante se sont vendus à 14,65 millions d’unités et Légendes Pokémon : Arceus à 12,64 millions d’unités, soit plus de 10 millions d’unités pour chacun. En outre, Mario Party Superstars s’est vendu à 6,88 millions d’unités, et The Legend of Zelda : Skyward Sword HD à 3,91 millions d’unités. Les titres sortis au cours des exercices précédents ont également continué à enregistrer de bonnes performances, Mario Kart 8 Deluxe s’étant vendu à 9,94 millions d’unités (pour des ventes cumulées de 45,33 millions d’unités) et Animal Crossing : New Horizons se sont vendus à 6,01 millions d’unités (pour des ventes cumulées de 38,64 millions d’unités).

Les ventes de titres d’autres éditeurs ont également augmenté, et lorsqu’on les combine avec ceux publiés par Nintendo, un total de 39 titres se sont vendus à plus d’un million d’unités au cours de cette période. En conséquence, les ventes ont augmenté de 1,8% d’une année sur l’autre pour atteindre 235,07 millions d’unités, ce qui en fait le chiffre de ventes annuelles de jeux le plus élevé jamais enregistré pour une plateforme Nintendo à ce jour. Si le COVID-19 interfère avec la production ou le transport à l’avenir, cela pourrait avoir un impact sur l’approvisionnement des produits. D’autres risques imprévisibles pour le développement et la commercialisation des produits et services continuent également d’exister. En outre, la production de produits pourrait être affectée par des obstacles à l’approvisionnement en pièces, comme l’augmentation de la demande mondiale de composants de semi-conducteurs. Nintendo prendra les mesures nécessaires et poursuivra ses activités commerciales afin de fournir un environnement dans lequel les consommateurs pourront continuer à profiter des produits et services Nintendo.

La Switch de Nintendo attire encore et toujours des nouveaux joueurs

Nintendo continuera à transmettre le potentiel d’attraction des trois modèles de hardware afin de maintenir un haut niveau de dynamique des ventes et d’élargir la base d’installation. Parallèlement à la sortie de Nintendo Switch Sports en avril dernier, Nintendo compte sur les sorties de Xenoblade 3 (juillet) et Splatoon 3 (septembre). En outre, les derniers opus de la série Pokémon, Pokémon Écarlate et Pokémon Violet, devraient sortir fin 2022. D’autres éditeurs prévoient également de sortir une grande variété de titres. Nintendo souhaite renforcer les ventes en combinant les titres populaires existants et un flux continu de nouveaux titres. Grâce à ces initiatives, Nintendo prévoit de réaliser un chiffre d’affaires de 11,6 milliards d’euros (en baisse de 5%) et un bénéfice net qui chuterait de 29% pour atteindre les 2,4 milliards d’euros.