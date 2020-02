La suite de The Legend of Zelda : Breath of the Wild pourrait vous laisser incarner Zelda

The Legend of Zelda : Breath of the Wild fut un énorme carton, pour la Nintendo Switch mais aussi pour toute la licence Zelda. La suite de cet opus est très attendue. Les rumeurs sont déjà nombreuses. Il se pourrait que l'on puisse (enfin) incarner Zelda.

Il y a déjà eu un certain nombre de rumeurs évoquant le fait que Nintendo travaille actuellement sur la suite de The Legend of Zelda : Breath of the Wild. Durant l’E3 2019, Big N avait pratiquement confirmé l’information en dévoilant un teaser très alléchant. Malheureusement, pour l’heure, nous ne savons pratiquement rien de ce jeu. De nouvelles rumeurs évoquent certaines des fonctionnalités que l’on pourrait y retrouver…

Zelda sera-t-elle jouable dans la suite de The Legend of Zelda : Breath of the Wild ?

Selon les rumeurs en question, parmi les nouveautés attendues dans cette suite, il se pourrait que l’on puisse incarner Zelda. En effet, bien que le jeu soit intitulé Zelda, le personnage principal est Link. Les rumeurs du moment semblent donc croire que Zelda pourrait être un personnage jouable. Dans un périmètre restreint, cela dit, puisque la princesse ne se laisserait piloter que dans les donjons. Ce sera en tout cas une bonne chose. Ce fut l’un des rares reproches faits par les fans du jeu lors de sa sortie. Si le manque ne se faisait pas à proprement parler ressentir, il avait été assez dommage de ne pouvoir contrôler la princesse.

C’est ce qu’évoque plusieurs rumeurs

Pouvoir incarner Zelda dans les donjons permettrait d’intégrer de nouvelles mécaniques, pour une complexité accrue, ou à défaut différente du premier opus. Gérer deux personnages pour venir à bout de certaines salles, voilà qui n’est pas commun dans les RPG. Certaines rumeurs évoquent aussi le fait que Zelda devra utiliser la Triforce pour s’en sortir. Voilà qui est très prometteur. Toujours est-il qu’il ne s’agit que de rumeurs. Rien n’a encore été confirmé. Nintendo sera cependant présent à l’E3 2020. Espérons que nous aurons droit à quelques détails à ce moment-là. Pour l’heure, nul ne sait quand le jeu sera disponible.