La suite de Star Wars Jedi : Fallen Order arrivera en 2023

Star Wars Jedi : Survivor arrivera en 2023. Et le jeu semble très réussi !

Disney est loin, très loin d’en avoir terminé avec la licence Star Wars. Cela se voit depuis quelques années maintenant avec les films et séries TV qui se multiplient. Et cela se voit aussi du côté du jeu vidéo. Aujourd’hui, les fans attendent avec impatience la suite du très réussi Star Wars Jedi : Fallen Order. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que, avec ce Star Wars Jedi : Survivor, la promesse est grande.

Star Wars Jedi : Survivor arrivera en 2023

Respawn Entertainment a confirmé que Star Wars Jedi : Survivor, la suite directe de Jedi : Fallen Order, qui avait été annoncée pour la première fois en début d’année, allait bien arriver bientôt. Durant l’événement Star Wars Celebration à Anaheim, le studio a révélé que Jedi : Survivor était une suite directe à Star Wars : Fallen Order, le jeu d’action-aventure sorti en 2019.

Dans Jedi : Survivor, les événements se déroulent cinq ans après ceux du premier opus et les joueurs pourront retrouver le protagoniste Cal Kestis, et son compagnon droïde BD-1, l’un des derniers Jedi dans cette galaxie dirigée par l’Empire.

Et le jeu semble très réussi !

Selon Respawn Entertainment, Jedi : Survivor viendra étendre le système de combat du premier jour, et probablement l’améliorer aussi. Certains joueurs n’avaient pas totalement accroché avec les combats dans Jedi : Fallen Order et y voyaient là, finalement, la faiblesse de ce jeu. Espérons que le studio aura revu sa copie pour cet opus.

Jedi : Survivor est actuellement prévu por 2023, avec Electronic Arts qui vise une sortie pour la fin de l’année fiscale, soit en mars 2023. Respawn Entertainment développe en ce moment ce jeu pour la dernière génération de console, les Xbox Series X/S et la PlayStation 5, mais ce dernier arrivera aussi sur PC. Le studio ne semble pas, à l’heure actuelle tout du moins, avoir pour projet de le proposer sur Xbox One et PS4.

Vous pouvez regarder le teaser officiel de ce Jedi : Survivor déjà très attendu dans la vidéo ci-dessous :