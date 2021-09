La sortie des nouveaux Apple MacBook Pro pourrait elle aussi être reportée

Comme l'Apple Watch Series 7 possiblement, les futurs MacBook Pro pourraient, eux aussi, être reportés. La faute, cette fois, à la pénurie de puces.

Le marché du hardware est actuellement dans une position très délicate, certains composants étant en pénurie, dans des proportions assez variables selon les cas. Toujours est-il que cela place nombre de fabricants en difficulté, en forçant certains à envisager des reports dans les lancements de leurs nouveaux produits. Cela pourrait être le cas pour Apple et ses nouveaux MacBook Pro.

Les futurs MacBook Pro pourraient, eux aussi, être reportés

Récemment, nous avons appris que la très attendue Apple Watch Series 7 pourrait être reportée, ceci à cause de problème de production. Aujourd’hui, il semblerait que la montre connectée de la marque à la pomme ne serait pas la seule concernée par un retard. Si l’on en croit un récent article de DigiTimes, les très attendus nouveaux MacBook Pro pourraient, eux aussi, subir un sort similaire.

Selon le rapport de DigiTimes, ce retard serait dû à pénurie de puces qui sévit actuellement. “La pénurie actuelle de puces qui sévit à des degrés divers aux quatre coins du globe pourrait obliger le lancement des futurs Apple MacBook Pro avec écran mini-LED à être reporté à octobre, voire novembre, plutôt qu’en septembre, moi habituel de sortie, selon plusieurs sources de l’industrie.”

La faute, cette fois, à la pénurie de puces

Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, Apple se préparerait à commercialiser de nouveaux MacBook Pro, probablement ce mois-ci. Ceux-ci seraient déclinés en deux formats, 14 et 16 pouces, et propulsés par la puce maison Apple Silicon M1X. Nul ne sait à l’heure actuelle quand cette annonce aura lieu mais il se murmure que la firme de Cupertino pourrait organiser plusieurs événements dans le courant du mois de septembre.

Difficile aussi de savoir si cette situation entraînera des stocks très limités au lancement ou si Apple décidera de reporter l’annonce complète à une date ultérieure. Quoi qu’il en soit, dans la mesure où les événements d’Apple sont préenregistrés, cela ne devrait pas être un souci. Espérons que la marque à la pomme communique sur le sujet très bientôt. À suivre !