La sortie de l’extension WoW Shadowlands est reportée à plus tard

Les fans de World of Warcraft attendent comme chaque année la sortie de la nouvelle extension du jeu. Ils se faisaient une joie de plonger dans le nouveau contenu de Shadowlands... il va malheureusement falloir patienter.

L’extension World of Warcraft : Shadowlands devait sortir le 26 octobre prochain. Une date qui ne sera pas tenue, malheureusement. À la dernière minute ou presque, le studio Blizzard a pris la difficile décision de reporter la sortie de ladite extension, le temps de finaliser tout cela le plus proprement possible pour offrir une expérience de grande qualité aux millions de joueurs de ce MMORPG culte.

Blizzard reporte la sortie de WoW Shadowlands

Blizzard Entertainment a donc annoncé ce jeudi le report de l’extension WoW Shadowlands à plus tard dans l’année, ceci pour se donner le temps de peaufiner l’ensemble. Le studio annonce aussi ne pas avoir arrêté de nouvelle date de disponibilité précise mais précise qu’il était préférable d’informer la communauté aussi vite que possible une fois que le report fut acté.

Pour se donner le temps de peaufiner l’ensemble

“C’était une décision incroyablement difficile pour toute l’équipe dans la mesure où nous sommes tous impatients de vous laisser profiter de cette extension mais au final, nous sommes convaincus d’avoir pris la bonne décision pour le jeu et pour les joueurs”, déclarait notamment le studio. Et de poursuivre : “Blizzard s’est toujours engagé pour la qualité. Nous pensons que Shadowlands sera quelque chose de très spécial et nous avons eu de nombreux retours de votre part en ce sens. Nous avons besoin de davantage de temps pour nous assurer que Shadowlands offre son plein potentiel.”

Blizzard explique aussi être satisfait avec la majorité des éléments majeurs de cette extension mais avoir l’impression que le endgame pourrait être encore amélioré. Comme vous pouvez l’imaginer, le fait que l’équipe de WoW ait du travailler à la maison a sensiblement compliqué les développements. La bonne nouvelle, cependant, c’est que les joueurs de WoW ne devraient pas avoir à attendre trop longtemps pour découvrir les nouveautés apportées par cette extension. En effet, le 13 octobre, Blizzard publiera un pré-patch Shadowlands, patch qui inclut notamment le système de leveling repensé.