La sortie de Hogwarts Legacy est repoussée au 10 février 2023

Hogwarts Legacy est désormais prévu pour le 10 février 2023. Les fans de Harry Potter devront prendre leur mal en patience quelque temps encore avant de plonger dans ce jeu qui s'annonce très riche.

L’univers de la licence Harry Potter est extrêmement riche. Et le succès des livres et des films fut tellement important que les produits dérivés sont aujourd’hui légion. Les jeux vidéo, par exemple, ne manquent pas, mais les fans attendent aujourd’hui avec impatience Hogwarts Legacy. Le titre devait, à l’origine, arriver peu après le lancement de la PlayStation 5. Il va finalement falloir patienter encore, et encore.

Le développeur du très attendu Hogwarts Legacy, Avalanche Software, ne peut malheureusement pas faire de magie et accélérer la date de sortie de son jeu. Et pour être plus précis, Warner Bros. Interactive Entertainment a pris la décision de la reporter une fois de plus. Au moins, désormais, les joueurs ont-ils une date précise à cocher dans leur calendrier. Il faudra maintenant patienter jusqu’au 10 février 2023 pour pouvoir profiter du jeu sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X|S. Pour la Nintendo Switch, la date précise sera annoncée dans quelque temps. Autrement dit, cette version aura droit à un délai supplémentaire.

“L’équipe est impatiente que vous puissiez y jouer, mais nous avons besoin d’encore un peu de temps pour pouvoir vous proposer la meilleure expérience de jeu possible”, pouvait-on lire dans un tweet du compte Twitter officiel Hogwarts Legacy. Le jeu avait été annoncé à la toute fin de l’année 2020 avec une date de sortie dans le courant de l’année suivante. La Warner Bros. avait finalement reporté son jeu à 2022 avant de déclarer qu’il n’arrivera pas avant la fin de cette année. Et aujourd’hui, elle le repousse encore (un peu).

Hogwarts Legacy est un action RPG qui prend place dans l’univers de Harry Potter, mais bien avant que n’apparaisse le garçon à la cicatrice. En tant qu’étudiant à l’école de sorcellerie Poudlard, vous apprendrez à fabriquer des potions, lancer des sorts, apprivoiser des créatures sauvages et (malheureusement) suivre d’autres cours moins passionnants. Ceci étant dit, vous aurez besoin de toutes vos connaissances pour venir à bout de vos ennemis.

