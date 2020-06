La sonnette vidéo Arlo répond désormais aux commandes Google Assistant

Si le marché des accessoires pour la domotique s'est grandement étoffé ces dernières années, il convient de faire très attention à la compatibilité des protocoles notamment. Pour ne pas avoir de mauvaises surprises au moins de l'installation.

Amazon s’est lancé sur le marché de la domotique il y a quelque temps maintenant, rachetant un certain nombre de sociétés spécialisées. Assez logiquement, le géant américain proposait au début des appareils uniquement compatibles avec son propre assistant vocal numérique Amazon Alexa. Mais les choses commencent à changer. Pour preuve, la prise en charge de Google Assistant par la sonnette vidéo Arlo.

La sonnette vidéo Arlo est désormais compatible avec Google Assistant

Ainsi, vous n’aurez plus à vivre dans une maison Amazon pour profiter des commandes vocales avec une sonnette vidéo Arlo. Arlo annonce en effet la prise en charge de Google Assistant pour les notifications et la réponse aux commandes vocales. Si vous souhaitez savoir qui est dehors, il vous suffira de demander à Google de vous montrer qui est à la porte et vous pourrez visionner le flux vidéo directement sur un Smart Display comme le Nest Hub Max.

Une option supplémentaire pour les utilisateurs de l’écosystème Google

La sonnette vidéo Arlo est une option parmi de nombreuses autres. Elle coûte plus cher que le modèle de base proposé par Ring mais vous aurez ainsi le choix entre Amazon Alexa et Google Alexa. Et c’est toujours une bonne chose que d’avoir le choix. A fortiori quand vous démarrez la domotisation de votre foyer ou, plus généralement, que vous n’aimez pas être enfermé dans un seul et unique écosystème. Après tout, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Et si vous devez changer un élément important, la bascule sera alors plus facile à opérer.