La sonde New Horizons de la NASA voit les étoiles d’une autre manière que nous

La NASA a actuellement un certain nombre de missions en cours dans l'Espace. La sonde New Horizons est l'une d'entre elles. Aujourd'hui, elle livre des images tout à fait étonnante.

La NASA mène nombre d’expérimentations dans l’Espace comme sur Terre. Aujourd’hui, c’est la sonde New Horizons qui donne son point de vue, au sens littéral du terme, et celui-ci est différent du nôtre depuis la Planète Bleue. Cela vient montrer à quel point la sonde est loin de la Terre.

La sonde New Horizons ne voit pas les étoiles comme nous depuis la Terre

Il s’agit là d’un effet très connu, celui de la parallaxe, l’effet du changement de position de l’observateur sur ce qu’il perçoit. Dans cette expérience de la NASA, les longueurs impliquées se comptent en années lumière. Les corps célestes utilisés sont Proxima Centauri et Wolf 359, respectivement à 4,2 et 7,8 années lumière de la Terre. La distance entre la Terre et New Horizons, quant à elle, est désormais de 6,9 milliards de kilomètres. Et la sonde poursuit son voyage vers l’espace interstellaire à la vitesse de 50 700 km/h.

La NASA avait démarré cette expérimentation à la fin du mois d’avril, c’est à cette période que New Horizons a pris ces clichés. En haut, à gauche, la vue de Proxima Centauri depuis New Horizons. À droite depuis la Terre, plus précisément via des télescopes en Australie et en Arizona exactement au même moment. Ci-dessous, la même expérience vers Wolf 359. “Cette expérience de New Horizons offre le plus grand effet de parallaxe jamais réalisé – plus de 6,44 milliards de kilomètres -, c’est la première démonstration d’une parallaxe stellaire facilement observable”, déclarait Tod Lauer, membre de l’équipe scientifique de New Horizons.

Une jolie démonstration de l’effet de parallaxe

À noter, les étoiles en arrière-plan sont aux mêmes places. Ceci est tout à fait logique dans la mesure où elles sont bien plus loin encore de la Terre et de New Horizons. Toujours est-il que cette expérience permet d’obtenir une vue stéréoscopique de Proxima Centauri et Wolf 359. Les images sont à télécharger ici, si vous êtes intéressé(e).