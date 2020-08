La smartwatch Fitbit Sense vient concurrencer directement celle d’Apple

Ce n'est un secret pour personne, Apple domine les débats en ce qui concerne les smartwatches. Cela n'empêche pas la concurrence d'essayer, bien évidemment. Voici un nouveau modèle de la part de Fitbit qui semble très prometteur.

L’Apple Watch est l’une des smartwatches les plus complètes existant sur le marché. Et cela se traduit par Apple qui domine le marché avec plus de 50% des ventes dans le monde entier. Cela étant dit, il semblerait que Fitbit veuille se tailler une plus grosse part du gâteau. La marque vient de dévoiler son tout dernier modèle, la Fitbit Sense. Très prometteuse.

Fitbit dévoile sa Fitbit Sense

Fitbit est davantage connu pour ses trackers d’activité mais avec la Fitbit Sense, l’entreprise introduit de nombreuses nouvelles fonctionnalités liées à la santé qui pourrait la rendre plus attrayante à une cible bien plus large d’utilisateurs. Parmi les nouveautés, on citera notamment l’ECG, pour établir un tracé précis du rythme et détecter, le cas échéant, une éventuelle anomalie.

Il y a aussi un capteur de température intégré. Celui-ci peut détecter la fièvre ou des changements de température qui pourraient indiquer le début des règles, par exemple. La Fitbit Sense est aussi dotée d’un capteur EDA qui détecte le niveau de transpiration sur la peau. Selon la marque, cela permettra aux utilisateurs de mieux comprendre leur stress, et de fait, de mieux le gérer au quotidien.

Une montre santé qui pourrait faire de l’ombre à l’Apple Watch

Si ces fonctionnalités vous intéressent, sachez que la Fitbit Sense sera expédiée à partir du 25 septembre. Elle est proposée en deux coloris – carbone graphite et blanc lunaire or pâle -. À noter, chaque unité comporte deux bracelets, un S et un L. Comptez 329,95€. Direction le site de Fitbit pour précommander.