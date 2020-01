La série documentaire sur Justin Bieber arrive sur YouTube le 27 Janvier

Parmi les différents services de streaming créateurs de contenus, il y a les cadors que sont Netflix et Amazon Prime Video. Il y a aussi YouTube. Les fans de Justin Bieber savent peut-être déjà qu'une série documentaire dédiée au chanteur est en production...

Aujourd’hui, YouTube a partagé le premier trailer de Justin Bieber : Seasons, sa série documentaire en 10 parties consacrée à l’artiste. Nous n’avions que peu d’informations concernant ce projet mais ce trailer permet désormais d’en savoir un peu plus. Et notamment la date de disponibilité du premier épisode. Rendez-vous à la fin du mois pour les Beliebers de la première heure. L’occasion d’en apprendre davantage sur le jeune artiste.

La série Justin Bieber : Seasons démarre le 27 Janvier sur YouTube

C’est en effet le 27 Janvier que YouTube mettra à disposition le premier épisode de Justin Bieber : Seasons. La série suit les traces de celle dédiée à Johnny Cash et baptisée The Gift : The Journey of Johnny Cash. Elle retracera la création du premier album de Justin Bieber après quatre ans d’absence. Celle-ci promet un “regard brut, puissant et intime” dans le processus créatif de l’artiste. Un très bon moyen aussi de promouvoir la tournée 2020. qui devrait être une fois encore un succès planétaire.

Avec de nombreuses révélations au programme

Bien que Justin Bieber n’ait pas sorti d’album depuis de nombreuses années et bien qu’il ait annulé les dernières dates de sa tournée 2017, le jeune homme compte pas moins de 47,8 millions d’abonnés, un record parmi les artistes sur YouTube. On le retrouve d’ailleurs dans six vidéos parmi celles qui ont plus d’un milliard de vues et sa chaîne officielle totalise 19 milliards de vues. Pour YouTube, il s’agit d’un “retour à la maison”, Justin Bieber ayant été découvert sur la plate-forme de Google. Au fil des épisodes, les fans découvriront notamment des interviews de sa femme, Hailey Bieber, ainsi que des images de leur mariage et ils en sauront davantage concernant ces annulations à la fin de la tournée 2017. Rendez-vous donc le 27 Janvier pour découvrir le premier épisode de cette série pas comme les autres.