La série animée Ghost in the Shell: SAC_2045 arrive le 23 Avril sur Netflix

Netflix a de nombreuses idées de contenus originaux. Cela passe tant par de toutes nouvelles licences que par des nouveautés sur des licences bien connues. Tant en live action qu'en animation. Les fans attendent notamment la série Ghost in the Shell.

Netflix vient de donner aux fans d’animation une nouvelle date à marquer sur leur calendrier. Tout du moins s’ils n’ont pas de souci avec le fait de s’éloigner de l’animation traditionnelle. La plate-forme de VoD dévoile aujourd’hui le dernier trailer pour sa série Ghost in the Shell : SAC_2045. Et pour accompagner celui-ci, nous avons enfin la date de disponibilité sur le service : ce sera pour le 23 Avril.

Ghost in the Shell : SAC_2045 arrive le 23 Avril sur Netflix

Dans ce court extrait, les fans peuvent retrouver leurs personnages préférés : le major Kusanagi, évidemment, Batou, et de nombreux autres qui vont reformer la Section 9. Une nécessité pour faire face à une vague de “posthumains” qui menacent l’ordre social. Outre le scenario et le fait de retrouver un univers très familier, les fans apprécieront ou regretteront le style des effets spéciaux en 3D. Certains trouveront le résultat très réussi, d’autres totalement raté, voire sacrilège. Il faudra attendre le 23 Avril pour se faire un avis posé.

Et voici le dernier trailer pour patienter

Toujours est-il que l’équipe technique rassemblée sur cette série Ghost in the Shell : SAC_2045 a énormément d’expérience. On retrouve notamment le vétéran de la série Kenji Kamiyama à la réalisation, aux côtés de Shinji Aramaki – à qui l’on doit notamment Evangelion et Ultraman -. Et le casting original de Ghost in the Shell : Stand Alone Complex est de retour. Si vous arrivez à passer outre la direction artistique, voilà qui pourrait être un joli moyen de s’évader en cette période de chaos. Rendez-vous dans un mois jour pour jour sur Netflix pour découvrir cette nouvelle série Ghost in the Shell. On ne dit jamais non à retrouver la Major Kusanagi…