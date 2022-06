La SEC enquête sur Binance quant à son token BNB

La SEC ouvre une nouvelle enquête vis-à-vis de Binance pour savoir si son jeton BNB était ou non un titre lors de son ICO en 2017.

La SEC a ouvert une enquête sur Binance pour déterminer si son token BNB était ou non un titre au moment de son Initial Coin Offering (ICO) en 2017. Les coins BNB sont principalement utilisés pour s’acquitter des frais sur Binance, le plus gros exchange crypto de la planète, à l’heure actuelle. L’entreprise fait aussi face à une autre enquête de la SEC, lancée en février, concernant d’éventuels liens entre son fondateur et deux sociétés de trading. Le DOJ, l’IRS et la CFTC ont aussi ouvert des enquêtes l’année dernière pour plusieurs délits éventuels, y compris délit d’initié et manipulation du marché.

Un porte-parole de Binance a tenu à répéter que l’entreprise “n’a de cesse de répondre à toutes les exigences définies par les régulateurs”. Ces dernières années, la SEC a renforcé sa répression vis-à-vis des ICO qui ne sont pas déclarées auprès de l’agence avant de devenir publiques. Cette enquête cherche aussi à savoir si Binance.US – une filiale lancée aux États-Unis en 2019 après le bannissement de cette dernière – est une véritable entité distincte de Binance, basée en Chine.

Binance aurait traité au moins 2,35 milliards de dollars de transactions illégales, liées à la drogue, au piratage et autres activités frauduleuses, selon une enquête de Reuters publiée tout récemment. L’article revient aussi sur certains hacks de Binance, notamment de la part du groupe Lazarus de Corée du Nord. Dans un post de blog, l’exchange répondait que l’article en question était “plein de mensonges”, mais lorsque Reuters a demandé à Binance si la plate-forme avait effectivement pris des mesures pour contrer les futures activités illégales, l’exchange est resté muet. “Nous sommes désolés que Binance ait refusé notre demande d’interview”, écrit Angus Berwick de Reuters.