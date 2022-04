La SEC enquête sur Amazon quant à son utilisation des données des vendeurs tiers

La SEC enquête, elle aussi, sur Amazon quant à son utilisation des données des vendeurs tiers.

En 2020, un article du Wall Street Journal rapportait que des employés d’Amazon utilisaient fréquemment les données collectées par des vendeurs tiers pour lancer des produits concurrents sous la marque Amazon. Le Congrès des États-Unis mène déjà une enquête concernant cette pratique et aujourd’hui, si l’on en croit The Journal, la Securities and Exchange Commission (SEC) a décidé de faire de même. Apparemment, la SEC s’intéresse précisément à comment Amazon a dévoilé ces mêmes pratiques, y compris comment ses employés ont utilisé les données pour ses propres marques.

La SEC enquête, elle aussi, sur Amazon

Comme The Journal le précise, la SEC est notamment en charge de réguler la manière dont les entreprises cotées en bourse communiquent avec leurs investisseurs. Elle peut alors infliger des amendes et un certain nombre d’autres actions à leur encontre si elle découvre que telle ou telle société n’a pas communiqué d’informations importantes à ses investisseurs en temps et en heure. Dans le cadre de cette enquête, qui aurait démarré il y a maintenant plus d’un an, la SEC avait demandé des emails et d’autres contenus de communication à divers cadres senior d’Amazon.

quant à son utilisation des données des vendeurs tiers

Après la publication de l’article original de The Journal, Amazon avait nié utiliser les données des vendeurs tiers pour lancer des produits concurrents. Le géant avait démarré une enquête interne concernant la division en charge de sa marque, mais avait refusé de fournir au Congrès une copie de ses conclusions. Le mois dernier, le House Judiciary Committee avait demandé au Département de la Justice de lancer une autre enquête à l’encontre d’Amazon concernant une possible obstruction à la justice.

Le comité avait alors déclaré que l’entreprise avait refusé de fournir des documents et communications “pour dissimuler la vérité quant à son utilisation des données des vendeurs tiers pour favoriser les affaires de sa propre marque et promouvoir davantage ses propres produits dans les résultats de recherche.” Comme l’on pouvait s’y attendre, un porte-parole de la firme de Bellevue a réfuté toutes ces allégations et rappelé “l’énorme quantité d’informations fournies ces dernières années comme preuve de bonne coopération dans le cadre de cette enquête.”