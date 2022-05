La SEC double l’effectif de son unité de lutte contre les crimes de la crypto et change de nom pour l’occasion

La SEC renforce son unité dédiée à la lutte sur le marché des cryptos : effectif doublé et changement de nom pour accompagner ce nouvel élan.

La crypto-monnaie a le vent en poupe, et c’est un doux euphémisme de le dire. Si de nombreux projets tout à fait bienveillants voient le jour chaque semaine aux quatre coins du globe, tout n’est évidemment pas rose et ces nouvelles technologies, si prometteuses soient-elles, offrent aussi de nouvelles possibilités aux personnes malintentionnées. Il convient pour les gouvernements de se protéger et de protéger leurs citoyens. Ce que font déjà les États-Unis avec une unité dédiée.

Outre-Atlantique, c’est la sacro-sainte Securities and Exchange Commission, souvent abrégée SEC – l’organisme fédéral américain de réglementation et de contrôle des marchés financiers – qui est en charge de cette surveillance et répression. Aujourd’hui, la SEC annonce qu’elle va doubler la taille de l’effectif d’une unité spéciale chargée de protéger les investisseurs sur les marchés de la crypto.

Au total, pas moins de vingt nouveaux postes sont ouverts et ce département de la SEC se fait désormais appeler Crypto Assets and Cyber Unit. Le Président de la SEC Gary Gensler déclarait que cette initiative a été prise en réponse au nombre toujours plus important d’investisseurs se retrouvant, directement ou indirectement, exposés à la crypto.

Cette unité ainsi renforcée devrait donc être mieux équipée pour maintenir l’ordre sur les marchés de la crypto et les nombreux projets qui leur sont associés. Cette division de la SEC a d’ailleurs déjà mené plus de 80 actions coercitives concernant des offres et services de crypto-actifs divers frauduleux et/ou non déclarés comme il se doit ces cinq dernières années. Cela a notamment permis de récupérer plus de 2 milliards de dollars.

Selon plusieurs représentants, les investisseurs de détail ont été les premiers touchés par les abus sur ce marché, et les entreprises doivent pouvoir être tenus pour responsables lorsque des cyberincidents, quels qu’ils soient, ont lieu.