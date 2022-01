La SEC approuve un nouvel exchange américain qui utilise la blockchain

La SEC donne son feu vert pour un exchange US reposant sur la blockchain, ce qui permettra des temps de traitement des échanges bien plus courts.

Si vous avez déjà échangé des actions sur une plate-forme d’exchange, vous savez que sur les ordres d’achat et de vente sont extrêmement rapides, la finalisation des échanges, quant à elle, peut prendre jusqu’à plusieurs jours. Cela étant dit, la SEC – l’organisme fédéral américain de réglementation et de contrôle des marchés financiers – vient de donner son feu vert pour une nouvelle plate-forme d’exchange américaine baptisée Boston Security Token Exchange (BSTX) qui utilise la technologie de la blockchain pour justement accélérer la finalisation de tous ces échanges.

Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, la blockchain est la technologie sous-jacente aux crypto-monnaies. Basiquement, celle-ci permet de stocker des informations, et une fois une information inscrite dans la blockchain, tout le monde sur cette blockchain a une copie de cette information. Cela signifie qu’il n’est pas possible de modifier les données dans la mesure où tout le monde connaît la version originale.

C’est pour cette raison que la technologie est utilisée pour les NFT, cela permet de vérifier à qui appartient le bien numérique et qui furent les propriétaires précédents. En utilisant la technologie de la blockchain, BSTX veut permettre aux traders de finaliser leurs échanges en une journée maximum.

Ce qui permettra des temps de traitement des échanges bien plus courts

Et bien que la plate-forme utilise la blockchain, BSTX ne permet d’échanger que des titres comme des actions ou des Exchange Traded Funds (ETFs). Il y avait à l’origine une volonté de permettre l’échange de titres tokenisés, mais la fonctionnalité a été rejetée par la SEC. Cela étant dit, BSTX a bien l’intention, un jour, de pouvoir proposer cette option si elle obtient l’accord de la sacro-sainte SEC, bien évidemment. Pour l’heure en tous les cas, cette dernière explique que, nonobstant des temps de traitement plus court, BSTX devra s’en tenir à des règles “substantiellement similaires” à celles qui s’appliquent aux plates-formes d’exchange traditionelles.