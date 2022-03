La Samsung Galaxy Watch 5 sera-t-elle dotée d’un capteur pour la température corporelle ?

La Samsung Galaxy Watch 5 pourrait être équipée d'un capteur de température corporelle. La technologie de Samsung serait suffisamment fiable et précise.

Lorsque vous êtes malade et que vous allez chez votre médecin, celui-ci vous prend parfois la température. Pour la simple et bonne raison qu’une augmentation de la température corporelle, en particulier jusqu’à un certain point, peut être le signe d’une fièvre. Et aujourd’hui, dans ce contexte de pandémie, la fièvre pourrait être un symptôme que vous êtes positif au Covid-19. Samsung pourrait vous simplifier la vie sur ce point.

Avoir un thermomètre sur soi en permanence n’est pas des plus pratiques, il faut bien le reconnaître. Et la situation pourrait même être assez étrange si vous veniez à la sortir régulièrement pour prendre votre température. Tout cela pourrait changer avec la Samsung Galaxy Watch 5. Si l’on en croit un rapport du blog coréen ETNEws, il semblerait que le géant sud-coréen ait trouvé un moyen d’intégrer un capteur de température corporelle dans sa montre connectée.

La technologie de Samsung serait suffisamment fiable et précise

L’un des soucis avec ce genre de capteurs lorsque placé au poignet, c’est que la mesure n’est pas des plus fiables. Tout simplement parce que votre température corporelle, à cet endroit précis, peut être affectée par tout un tas de facteurs tiers, comme la température extérieure, si vous faites du sport, etc. Le rapport affirme que c’est précisément l’une des raisons pour lesquelles Samsung n’a pas intégré un tel capteur dans ses précédentes smartwatches.

Il semblerait cependant que la firme sud-coréenne ait suffisamment affiné sa technologie pour qu’elle puisse fournir des mesures plus fiables. Nul ne sait à l’heure actuelle comment tout ceci fonctionne, mais si l’information est avérée, voilà qui pourrait être une fonctionnalité très intéressante à avoir à portée de poignet au quotidien. Voilà qui pourrait aussi permettre aux smartwatches d’aller encore plus loin en tant qu’aide au suivi de la santé générale des jeunes et des moins jeunes.