La saison 3 de Star Trek : Lower Decks se dévoile dans un premier teaser

Star Trek : Lower Decks laisse entrevoir sa saison 3 avec un teaser plein de promesses.

Si Disney n’hésite pas à multiplier ses contenus Marvel et Star Wars, on peut en dire tout autant pour CBS et une autre licence de science-fiction culte, Star Trek. Ces dernières années, de nombreuses nouvelles séries ont vu le jour. Aujourd’hui, c’est une nouvelle saison d’une série très appréciée des fans qui s’annonce. Il s’agit de la saison 3 de Star Trek : Lower Decks.

Parmi le déluge de séries Star Trek que CBS a produit depuis qu’elle a ramené la franchise sur le petit écran en 2017, Lower Decks a su se démarquer pour son côté drôle tout en restant intelligent de l’univers tant aimé de science-fiction de Gene Roddenberry. En octobre dernier, la saison 2 s’achevait dans un cliffhanger haletant avec la Fédération qui arrêtait le Capitaine Freeman au motif que celui-ci aurait détruit la planète Pakled. Un simple petit “À suivre…” laissait entrevoir toutes les possibilités pour l’équipage de l’USS Cerritos.

Avec un teaser plein de promesses

Tout récemment, nous avons eu droit à un petit indice quant à la suite des événements dans cette série. CBS a en effet partagé le premier trailer de la saison 3 de Lower Decks. Et au cas où vous ne le sauriez pas, après s’être préparés comme il se doit, les Enseignes Mariner, Boimler, Tendi et Rutherford sont de retour dans leurs frasques habituelles avec un plan fort peu judicieux pour sortir le Cerritos de cale sèche. “C’est pour le capitaine”, peut-on voir l’un d’entre eux déclarer alors que la caméra montre le vaisseau sans sa coque extérieure et qu’une autre voix remet en cause toute la scène : “Vous volez le Cerritos ?!”, les entend-on. Comment les choses vont-elles se passer ?

Aux États-Unis, les deux premières saisons de Lower Decks peuvent être regardées sur Paramount+. Alors que la première de Strange New Worlds aura lieu le 5 mai, la saison 3 est l’une des nombreuses productions de l’univers Star Trek qui arriveront sur le service de streaming avant la fin de cette année.