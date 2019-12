La saison 2 de The Mandalorian débarque à l’Automne 2020

The Mandalorian, la série TV dans l'Univers de Star Wars qui fait un carton sur Disney+, aura assez logiquement droit à une saison 2. Cela ne faisait aucun doute, mais aujourd'hui nous avons une information concernant sa date de sortie.

Si Disney a pris son temps avant d’arriver sur le marché du streaming vidéo, il faut reconnaître que le géant américain a su capter l’attention du public, notamment avec sa série principale, dans l’univers Star Wars, The Mandalorian. Les critiques, tant des professionnels que des fans, sont très bonnes et la première saison s’est terminée de très belle manière. Vous savez de quoi il est question si vous l’avez vue, sinon, encore un peu de patience, Disney+ arrive en France le 31 Mars 2020.

The Mandalorian revient pour une deuxième saison à l’Automne 2020

Avec une telle fin, il ne faisait pratiquement aucun doute qu’une seconde saison allait arriver. Il faut dire qu’il serait très mal avisé de la part de Disney de ne pas capitaliser sur le succès de la première. Et c’est assez logiquement chose faite. Dans un tweet via son compte personnel, le réalisateur et producteur de la série Jon Favreau, confirmait que The Mandalorian serait de retour, pour le plus grand bonheur des fans, à l’Automne 2020 pour une deuxième saison.

Et cette fois, Disney+ sera disponible en France

Nul doute que les fans sont excités et impatients. Restera à voir si Disney décidera d’investir autant pour cette deuxième saison. Pourquoi ? Tout simplement parce que la première saison de la série aurait coûté la bagatelle de 120 millions de dollars à produire. Cela représente tout de même quelque 15 millions de dollars par épisode. Autrement dit, c’est un budget bien plus conséquent que pour n’importe quelle série TV, voire même que pour certains films. Mais au final, il faut le reconnaître, on se retrouve avec des épisodes sublimes, des effets et une post-production dignes d’un film de cinéma. Espérons que nous retrouverons tout ceci à l’Automne 2020 pour la deuxième saison de The Mandalorian. À suivre !