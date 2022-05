La saison 2 de Star Wars : The Bad Batch arrive sur Disney+ cet automne

Disney fait le plein d'annonces durant la Star Wars Celebration 2022. La saison 2 de The Bad Batch arrive cet automne sur Disney+.

Ce week-end avait lieu un événement très attendu pour les fans de Disney et plus précisément de Star Wars, à savoir la Star Wars Celebration 2022. L’occasion pour le géant américain de faire le plein d’annonces, tant pour le futur proche que pour des horizons un peu plus lointains. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les fans ont été gâtés. Notamment en ce qui concerne la série TV Star Wars : The Bad Batch.

Ce dimanche, pour le dernier jour de cette Disney Star Wars Celebration 2022, l’entreprise a dévoilé aux fans le tout premier trailer pour la saison 2 de The Bad Batch. Et si nous savions depuis l’année dernière que Disney avait effectivement l’intention de poursuivre l’aventure avec cette série, cette nouvelle saison se dote aujourd’hui d’une date de lancement, ou tout du moins, d’une période de lancement. En effet, le premier épisode de la saison 2 de Star Wars : The Bad Batch sera diffusé sur Disney+ cet automne.

À en juger par les quelques images que l’on peut apercevoir dans ce trailer, l’histoire devrait reprendre quelque temps après la fin de la première saison, les membres de la Force Clone 99 paraissant plus vieux que dans la saison 1. Ceux-ci portent aussi des armures améliorées, avec le sergent clone Hunter qui arbore par exemple une nouvelle écharpe. Comme toujours, il semblerait que le groupe ait un périlleux voyage devant lui, alors qu’il tente de trouver sa place dans une galaxie très changeante. Oh, et il y a même un Wookie avec un sabre laser.

Cette fenêtre de lancement de la saison 2 de The Bad Batch n’est qu’une parmi les nombreuses annonces que Disney a partagées durant cette Star Wars Celebration 2022. Les fans ont aussi eu l’occasion de découvrir les premières images de la préquelle de Rogue One, Andor, ainsi que du très attendu jeu vidéo Star Wars Jedi : Survivor, la suite de Fallen Order du studio Respawn. Les séries The Mandalorian et Ahsoka étaient, elles aussi, à la fête.