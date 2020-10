La saison 2 de Fall Guys démarre le 8 octobre

Fall Guys est l’un des jeux les plus populaires du moment. Et ce n’est pas un jeu avec des armes ! Le titre de Devolver vous met dans la peau d’un drôle de petit bonhomme qui doit atteindre la ligne d’arrivée de niveaux plus ou moins alambiqués avant ses autres compères. Un vrai capharnaüm coloré hautement addictif. Les fans du jeu attendent avec impatience le lancement de la saison 2, et celle-ci approche à grands pas.

En effet, la deuxième saison de Fall Guys démarre le 8 octobre prochain, selon le compte Twitter du studio. Cela signifie que les joueurs qui attendaient l’événement n’ont plus que quelques jours à patienter. Le jeu est actuellement disponible sur PC et PS4 mais plusieurs rumeurs laissent entendre qu’il pourrait arriver sur mobile très bientôt. Nous devrions être bientôt fixés, encore un peu de patience si vous espérez pouvoir faire la course sur mobile.

Nous savions depuis quelque temps que cette saison 2 démarrerait en octobre mais nous n’avions jamais eu de date précise. C’est donc aujourd’hui la première date précise pour ce démarrage très attendu. Sur le tweet en question du compte Twitter du jeu, on peut notamment lire : “Donner des dates s’apparente souvent à maudire les choses mais c’est le mois d’Halloween alors soyons maudits !” Voilà qui annonce des réjouissances fort sympathiques !

Si l’on en croit l’aperçu qu’a pu avoir Gamescom, la saison 2 de ce jeu déjà culte devrait prendre une tournure medial fantasy. Non seulement les personnages auront des costumes d’époque, si l’on peut dire, mais il y aura aussi de nouveaux jeux “inspirés de quêtes épiques datant du Moyen-Âge”. Nul doute que ce voyage dans le passé devrait plaire à bon nombre de joueurs, et continuer de charmer de nouveaux joueurs pour se mêler à la compétition. Rendez-vous le 8 octobre pour découvrir tout cela !

— Fall Guys 👑 (@FallGuysGame) October 2, 2020