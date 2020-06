La saga Resident Evil a vendu plus de 100 millions de copies

Le jeu vidéo est riche, très riche de diversité. Les licences sont extrêmement nombreuses. Il y en a pour tous les goûts, évidemment, mais certaines sont plus populaires que d'autres. Parmi les plus appréciées des joueurs, Resident Evil.

La saga Resident Evil est une saga culte parmi les sagas cultes. Une référence pour les amateurs de jeux de type survival horror. Année après année, opus après opus depuis le premier – c’était en 1996 ! -, Resident Evil a su conquérir les fans et accumuler les copies vendues. Aujourd’hui, Capcom annonce avoir franchi un cap important, celui des 100 millions de copies écoulées !

Capcom vient donc d’annoncer avoir vendu pas moins de 100 millions de copies de ses différents jeux Resident Evil depuis le tout premier opus lancé en 1996. Si le studio n’a pas dévoilé les chifres dans les détails par jeu, le développeur a précisé que RE7 s’était écoulé à 7,5 millions d’unités. Resident Evil 3 Remake, quant à lui, peut se targuer d’avoir atteint les 2 millions de copies durant ses cinq premiers jours d’exploitation.

Et le studio n’a pas l’intention de se reposer sur ses lauriers

L’entreprise attribue cet impressionnant succès à un certain nombre de facteurs, notamment un “planning homogène” pour ses nouveaux jeux. Et il faut bien admettre que Capcom n’a jamais laissé la franchise se reposer très longtemps. Cela n’a pas eu que des effets positifs sur la qualité des jeux proposés – demandez par exemple à un fan de la licence ce qu’il pense de Operation Racoon City – mais cela signifie que la série a su rester sur le devant de la scène toutes ces années durant depuis le premier opus. Et cette stratégie ne devrait pas changer avant longtemps. En plus du RE3 de cette année et de Resistance, Resident Evil : Village arrivera sur PS5 en 2021. L’avenir s’annonce décidément toujours aussi riche pour les zombies de la saga de Capcom.