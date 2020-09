La Russie voudrait limiter les commission d’Apple sur l’App à 20%

Apple est actuellement l'objet de toutes les attentions concernant sa gestion de l'App Store. Sa volonté de tout contrôler n'est pas acceptée par nombre de développeurs. Tout comme les commissions de 30% que le géant prélève sur chaque transaction.

En offrant une plate-forme de distribution et de vente des applications aux développeurs, il est tout à fait logique que des entreprises comme Apple ou Google prélèvent une part de ces ventes. Cela étant dit, la question se pose aujourd’hui du “bon” montant de ces commissions. À l’heure actuelle, le standard de l’industrie semble être de 30% mais de plus en plus de développeurs s’insurgent aujourd’hui.

La Russie voudrait des commissions de 20% seulement pour Apple et Google

Certaines entreprises se plaignent de cette situation envers Apple depuis très longtemps maintenant c’est Epic qui, récemment, a mis le feu aux poudres en décidant d’aller affronter la firme de Cupertino publiquement. Résultat de l’opération, le début d’une longue bataille judiciaire, semble-t-il. Aujourd’hui, il semblerait que des régulateurs un peu partout dans le monde commencent à s’intéresser à cette affaire et à la gestion actuelle de l’App Store par la marque à la pomme. En Russie, par exemple, une proposition de loi vient d’être soumise. Celle-ci propose que des entreprises comme Apple et Google ne perçoivent que 20% maximum de commission sur les transactions de leur store.

Ainsi que leur participation à fonds spécial de formation

Et par-dessus tout cela, la loi voudrait aussi obliger que les vendeurs d’applications comme Apple et Google s’acquittent d’un tiers du montant ainsi gagné (autrement dit, 33% des 20% prélevés) pour financer un fonds spécial de formation pour les spécialistes de l’IT. Et tout ceci serait effectué sur une base trimestrielle. Voilà qui pourrait donner un peu d’air aux éditeurs et développeurs tout en faisant progresser les connaissances dans le bon sens, si l’on peut dire.

Nul ne sait si cette proposition de loi entrera ou non un jour en vigueur. Certains peuvent penser que ce que fait Epic est mal mais avec toute l’attention aujourd’hui braquée sur Apple et son App Store, ce serait un miracle pour la firme de Cupertino si elle venait à s’en sortir indemne. Des concessions devront très certainement être faites. À suivre !