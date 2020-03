La Russie souhaite à interdire l’émission et la vente de cryptomonnaies

Au printemps, un projet de loi sera adopté pour réguler les cryptodevises, quelques trois ans après une décision similaire de la Chine.

Depuis l’explosion de la valeur du BitCoin en décembre 2017, les crypto-monnaies font plus souvent les actualités, et la blockchain est ça et là utilisée par d’ambitieuses start-up. Alors qu’en Corée du Sud, le gouvernement a choisi d’adopter un amendement qui entérine l’entrée officielle des transactions de cryptomonnaies et leurs détentions dans la loi, d’autres sont plus frileux et cherchent à légiférer pour limiter la portée de l’action des crypto-monnaies, qui se passent des banques centrales et sont très susceptibles à la volatilité. Certains d’entre eux utilisent l’argument de la protection des intérêts des citoyens, quand d’autres arguent que les devises numériques ne servent qu’à financer des réseaux illicites (drogues, commerce d’armes, pédocriminalité). Pour la Russie, ce sera les deux. Forbes rapporte en effet que le gouvernement de Vladimir Putin cherche à interdir purement et simplement l’émission et l’échange de crypto-monnaies.

Une baisse immédiate de différentes valeurs

Cette nouvelle a immédiatement eu un effet dévastateur sur la valeur des crypto-monnaies, dont celle du bitcoin, qui a perdu ~5,50 points de valeur les dernières 24 heures. Cette devise, la plus valorisée, a déjà du faire face à l’instabilité du marché, contre-coup du coronavirus, perdant 38,74 points en un mois ; un répit était pourtant perceptible la semaine passée, avec un gain de 22,92 points sur la valeur, un sursaut dû à la décision de l’Inde d’autoriser l’échange par les banques de crypto-monnaies. Un répit de courte durée.

Prévenir le crime

“Nous pensons qu’il y a de grands risques à légaliser les opérations avec les cryptodevises, du point de vue de la stabilité financière, de la prévention du blanchiment d’argent et de la protection des consommateurs“, a déclaré le directeur de la banque centrale russe, Alexey Guznov. Le projet de loi vise à interdire l’échange des crypto-monnaies, et à criminaliser leur mise en circulation. La Chine a lancé un projet similaire en 2017, aussi cette nouvelle n’est pas une surprise pour de nombreux experts selon Forbes. Reste que Guznov est lucide, admettant que “la Russie ne sera pas en mesure d’interdire complètement le bitcoin et d’autres cryptomonnaies“.

Comprendre les crypto-monnaies

Si la spéculation a pris fin en 2018 sur les crypto-monnaies, le principe d’une devise décentralisée, contrôlée par une base de données distribuée qu’est la blockchain, associée parfois à un système de paiement pair-à-pair (P2P) est résolument tourné vers l’avenir. Pour mieux comprendre les enjeux de l’Ethereum, du bitcoin ou du LiteCoin ou en faire l’acquisition, nous vous invitons à lire notre guide pour débutants.