La Russie affirme avoir réussi les premiers test de son propre Internet

Internet est un monstre géant disposant de nombreux tentacules. Cela étant dit, certains pays rêveraient d'avoir leur propre Internet, pour contrôler le tout, par exemple. Aujourd'hui, la Russie vient, semble-t-il, de parvenir à déployer son propre Internet.

L’Internet a été conçu pour être un espace ouvert à tous, pas contrôlé par une nation ou un gouvernement particulier. Cela étant dit, de nombreux pays dans le monde ont déjà tenté de le censurer, d’une manière ou d’une autre, en restreignant notamment le genre de contenu qui peut être lu par les internautes du pays. Ce sont là des agissements très graves, qui touchent directement à la liberté des habitants, mais certains gouvernements ne reculent devant rien. La Russie rêve elle aussi de son propre Internet dans le pays.

La Russie affirme être parvenue à mettre sur pied son propre réseau Internet

Réguler de la sorte un réseau comme Internet ne fonctionne pas toujours. Changer les DNS ou utiliser un VPN est un moyen simple de contourner les restrictions en place. Et cela fonctionne dans la plupart des cas. La Russie pense avoir trouvé la solution : créer son propre Internet. Selon un rapport de la BBC, le pays viendrait tout juste de réussir les premiers tests pratiques de ce fameux propre réseau Internet. Cela signifie que le gouvernement pourra restreindre ses propres points d’accès à l’Internet du reste du monde, lui donnant davantage de contrôle sur le contenu auquel peuvent accéder les citoyens du pays. Selon le Ministère Russe des Communications, les internautes vivant ailleurs dans le monde ne constateront aucune différence.

Les premiers tests du gouvernement auraient été très concluants

Cela étant dit, Justin Sherman, spécialiste de la cybersécurité dans le groupe de réflexion New America, a déclaré à la BBC : “Le gouvernement russe a rencontré des difficultés techniques par le passé lorsqu’il a tenté d’améliorer son contrôle en ligne. On se souvient notamment de ses tentatives infructueuses pour empêcher les Russes d’accéder à l’application de messagerie chiffrée Telegram. Cependant, sans davantage d’informations concernant ce test en particulier, il est difficile d’évaluer les progrès réalisés par la Russie dans son chemin vers un Internet domestique isolable et isolé.“