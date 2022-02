La roadmap d’Intel a fuité, ses puces devraient faire mieux que l’Apple M1 Max en 2023

Un CPU Intel plus puissant que la puce Apple M1 Max à la fin de l'année 2023 ? C'est ce que laisse supposer une roadmap.

Selon plusieurs benchmarks et autres tests spécialisés, les puces d’Intel restent derrière celles d’Apple en termes de performances. Non seulement les puces Apple Silicon sont plus puissantes que les CPU d’Intel, mais celles-ci sont aussi plus efficientes, autrement dit, elles consomment moins d’énergie – toutes proportions gardées -. C’est d’ailleurs pour cette raison que la firme de Cupertino avait décidé de se passer des puces Intel pour fabriquer les siennes.

Un CPU Intel plus puissant que la puce Apple M1 Max à la fin de l’année 2023 ?

On imagine évidemment qu’Intel adorerait récupérer Apple comme client, ou tout du moins pouvoir proposer des CPU capables de faire mieux, ne serait-ce que pour montrer à la pomme toute l’étendue de son savoir et de ses capacités. Et si l’on en croit une roadmap publiée par AdoredTV sur Twitter, Intel aurait prévu de faire mieux qu’Apple à la fin de l’année 2023.

La roadmap en question suggère que le fondeur américain pense, d’ici à la fin 2023, avec le lancement de ses nouveaux processeurs Arrow Lake, pouvoir proposer un CPU capable de faire mieux que la puce Apple M1 Max qui est, à ce jour, la plus puissante au catalogue de la firme de Cupertino.

C’est ce que laisse supposer une roadmap

Cela étant dit, il s’agit là d’un horizon assez lointain. L’électronique évolue très vite, il est tout à fait possible, et plus que probable même, que, à cette date, Intel propose effectivement une puce plus performante que la M1 Max, mais Apple devrait avoir de son côté le M2 Max qui sera, elle, plus puissante que la M1 Max. Un nouveau jeu du chat et de la souris est engagé.

Il reste à voir, évidemment, ce qu’apportera précisément la puce M2 Max, tant en termes de performances que de consommation, mais le géant américain devrait introduire sa puce M2 dans les prochains moins. Nous devrions avoir un premier aperçu à ce moment-là.