La réserve fédérale dévoile certaines tendances concernant les Américains et les crypto

La Réserve fédérale (Fed) des États-Unis est souvent très critique vis-à-vis des crypto-monnaies, mais aujourd’hui, un nouveau rapport vient reconnaître une popularité grandissante chez les Américains non-bancarisés. La banque centrale a publié un rapport concernant la situation économiques des foyers américains en 2021, et bien que l’inflation ait eu un gros impact cette année, plusieurs tendances se dégagent au sujet des actifs numériques.

Un rapport de la Réserve fédérale dévoile quelques tendances intéressantes sur les possesseurs de crypto

La crypto continue d’être principalement utilisée comme investissement, mais celles et ceux qui utilisent des actifs numériques pour réaliser des transactions sont le plus souvent des personnes qui n’ont pas de compte en banque ni de carte de crédit. Cela suggère que les actifs numériques touchent une cible que les institutions financières traditionnelles ne parviennent pas à aider, et cela pourrait important à savoir pour la Réserve fédérale.

Selon les chiffres de ce rapport, 12 % des adultes américains ont eu ou utilisé des crypto-monnaies, mais lorsque les chercheurs se sont penchés sur les raisons de leur possession d’actifs numériques, plusieurs disparités sont apparues. Les personnes qui acquièrent des cryptos comme investissement – 11 % des adultes – “ont des revenus disproportionnellement élevés, presque toujours eu une relation avec une banque traditionnelle et ont d’ordinaire d’autres économies pour leur retraite.” 46 % des investisseurs dans les cryptos gagnent plus de 100 000 $, 99 % d’entre eux ont un compte en banque et 89 % ont “au moins un” plan d’épargne retraite.

Le profil financier des Américains qui utilisent les cryptos pour des transactions, des achats du quotidien, est par contre très différent : “près de 6 adultes sur 10 qui ont utilisé des crypto-monnaies pour des transactions ont un revenu de moins de 50 000 $. 24 % seulement ont un revenu de plus de 100 000 $.” Pour la Fed, cela est notamment dû au fait que les services financiers alternatifs sont de plus en plus nombreux aux États-Unis.

Un rapport qu’il convient de nuancer

Cela étant dit, ce rapport est à nuancer. Le coût de la vie a considérablement augmenté ces derniers mois. L’année dernière, 78 % des adultes “s’en sortaient bien ou étaient confortables financièrement”. Ce chiffre était le plus haut depuis la première étude de ce genre en 2013. Le U.S. Consumer Price Index a aussi progressé de 8,3 % en avril par rapport à l’année dernière à la même période, faisant grimper nettement le prix des biens et services de tous les jours.

Il convient aussi de noter que le sondage 2021 a eu lieu entre le 29 octobre et le 21 novembre, une période à laquelle de nombreuses crypto-monnaies, y compris le Bitcoin, étaient à leur sommet. Les sentiments vis-à-vis des crypto ont pu dramatiquement changer depuis lors.

Si le rapport précise que les crypto ne sont pas souvent utilisées comme méthode de paiement actuellement, certains entrepreneurs veulent changer cela. Le PDG de Strike, Jack Mallers, a fait part de son intention de court-circuiter les sociétés de traitement des cartes de crédit. Il affirmait à la conférence Bitcoin 2022 à Miami que nombre d’entreprises n’ont pas mis à jour leur infrastructure depuis plusieurs décennies. Le PDG veut s’assurer que le Bitcoin puisse être utilisé comme méthode de paiement dans des dizaines de milliers de caisses dans tous les États-Unis. De la même manière, Visa, Mastercard et PayPal, des marques bien établies, explorent, elles aussi, les actifs numériques depuis quelques années.