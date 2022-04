La République centrafricaine dans les pas du Salvador avec le Bitcoin ?

La République centrafricaine a-t-elle adoptée le Bitcoin comme monnaie officielle ? La situation est assez floue à l'heure actuelle.

La République centrafricaine (RCA) souhaite-t-elle se lancer sur le Bitcoin comme l’a fait le Salvador il y a quelque temps ? La réponse à cette question est assez… délicate. En effet, il semble y avoir une confusion à l’heure actuelle quant à l’adoption ou non du Bitcoin en tant que monnaie légale dans le pays.

La République centrafricaine a-t-elle adoptée le Bitcoin comme monnaie officielle ?

Un communiqué de presse circule depuis peu sur les media sociaux affirmant qu’une nouvelle loi établit le BTC comme nouvelle monnaie officielle de la RCA. Cela étant dit, dans une interview donnée pour Bloomberg, le Ministre des Finances Herve Ndoba déclarait que la République centrafricaine ne fait actuellement que travailler à la création d’un cadre légal qui viendra réguler l’utilisation des crypto-monnaies.

Et si beaucoup espère que cela permettra d’utiliser des actifs numériques dans l’économie locale, Herve Ndoba soulignait bien que la législation n’est pas conçue pour aider le pays à suivre les pas du Salvador. Dans ce cas, le BTC ne serait alors pas élevé au même statut que le franc centrafricain, lequel est utilisé dans six pays du continent.

La situation est assez floue à l’heure actuelle

La République centrafricaine est l’un des pays les plus pauvres du monde et seuls 11 % de sa population ont accès à internet. Dans une interview à Bloomberg, Herve Ndoba déclarait : “On entend souvent dire que les pays d’Afrique subsaharienne ont un temps de retard en ce qui concerne l’adoption des nouvelles technologies. Cette fois, nous pouvons dire que notre pays a un temps d’avance.”

Établir un cadre légal pour les crypto-monnaies et adopter le BTC comme monnaie officielle sont deux choses très différentes. Un communiqué de presse qui circule notamment sur Twitter déclare notamment : “L’adoption du Bitcoin comme monnaie officielle représente une étape cruciale vers l’ouverture de nouvelles opportunités pour notre pays.” On peut aussi y lire que la République centrafricaine est le premier pays d’Afrique à adopter ainsi le Bitcoin, et d’ajouter : “Nous ouvrons une nouvelle voie qui marquera une nouvelle étape pour notre pays, tout en restant parfaitement conscient des difficultés que nous devrons affronter pour accomplir notre mission.”

CoinMarketCap a pris contact avec le gouvernement de la RCA pour clarifier la situation. Selon la presse locale, cette loi a été acceptée à l’unanimité par le parlement le 21 avril.