La réponse de Twitter à Clubhouse pourrait être lancée dès avril

Clubhouse connaît un succès phénoménal depuis quelques semaines en relançant l'intérêt pour le vocal. Un succès qui donne des idées, notamment à Twitter qui devrait lancer une plate-forme similaire très bientôt.

À moins d’avoir vécu dans une grotte ces dernières semaines, vous avez très probablement entendu parler de Clubhouse. Cette application, lancée uniquement sur iOS dans un premier temps, permet de participer à des échanges, vocaux uniquement, dans des salons créés par les utilisateurs. L’utilisation du vocal ainsi semble clairement avoir de nouveau le vent en poupe et, assez logiquement, cela donne des idées aux géants de la tech, y compris à Twitter qui travaille sur Spaces depuis longtemps. Le lancement serait imminent.

Twitter Spaces devrait être lancé en avril

Clubhouse est actuellement l’application à la mode en ce qui concerne les réseaux sociaux. Il n’est pas surprenant de voir que d’autres entreprises lancent des services similaires pour s’offrir à leur tour une part de cet impressionnant gâteau. Twitter travaille depuis quelque temps sur un service répondant au nom de Spaces. Et pour celles et ceux qui seraient curieux d’en savoir davantage, sachez que vous pourriez peut-être le faire dès le mois d’avril.

Première alternative au très populaire Clubhouse

En effet, Twitter a récemment mis à jour son application iOS et l’on peut désormais lire que le lancement de Spaces est dans les tuyaux. Cela étant dit, malgré cette mention dans les notes de version, la fonction n’est disponible qu’auprès de certains utilisateurs triés sur le volet, probablement pour pouvoir tester encore la fonctionnalité avant de la déployer au grand public. Mais ce grand déploiement pourrait arriver dès le mois prochain.

Pour celles et ceux qui ne seraient pas familiers avec Clubhouse et Spaces, sachez qu’il s’agit, en quelque sorte de nouveaux réseaux de media sociaux mais plutôt que de se concentrer sur les photos et vidéos, ceux-ci misent sur l’audio. Les utilisateurs peuvent se retrouver dans des salons dans lesquels l’hôte peut créer un événement et rassembler des gens. Les invités peuvent alors participer en utilisant leur voix, un peu comme une émission à la radio qui ferait intervenir des invités.

Cela étant dit, dans ces salons, les auditeurs souhaitant intervenir peuvent “lever la main” et participer à la conversation, rendant le tout très interactif et permettant des débats très vivants. C’est une orientation très intéressante des media sociaux en général et il semblerait que les utilisateurs répondent grandement succès, si l’on en juge par le succès de Clubhouse. Twitter aura-t-il autant de réussite avec Spaces ? À suivre !