La réponse de Sony sur PlayStation au Microsoft Game Pass pourrait coûter jusqu’à 16 $ par mois

De nouveaux détails concernant le concurrent du Xbox Game Pass selon Sony. Trois offres : 10, 13 et 16 $ par mois.

Sony prépare un service concurrent au Xbox Game Pass pour sa PlayStation. Ce n’est plus un secret pour personne. Il s’avère que celui-ci pourrait proposer trois offres, à 10 $, 13 $ et 16 $ par mois, si l’on en croit GamesBeat de VentureBeat. Bloomberg avait d’abord rapporté l’existence d’un abonnement à service de jeux tout-en-un répondant au nom de code Spartacus en décembre. Selon plusieurs documents, Spartacus fusionnerait les offres du PlayStation Now et du PlayStation Plus et serait proposé sur PS4 et PS5. Ce nouveau rapport donne davantage de détails.

Sony aurait baptisé les trois offres de son service Spartacus comme suit : Essential, Extra et Premium. La première ne serait ni plus ni moins que le PlayStation Plus dans sa forme actuelle. Elle serait proposée à 10 $ par mois et donnerait accès à des jeux chaque mois à ajouter à sa bibliothèque. L’offre Extra, quant à elle, coûterait donc 13 $ et inclurait un accès à ces jeux mensuels ainsi qu’à un catalogue de centaines de jeux à télécharger. Ce catalogue pourrait d’ailleurs être le même que celui du PS Now.

Enfin, l’offre Premium, à 16 $ par mois, semble-t-il, inclurait tous les avantages des deux premières ainsi qu’un accès aux fonctionnalités de streaming du PS Now et un catalogue de jeux classiques. Par ailleurs, les abonnés auraient aussi accès à une fonctionnalité baptisée “essais de jeux” qui permettrait de télécharger et de commencer à jouer aux nouveaux jeux PS avant leur sortie. Si celle-ci est similaire à ce que propose EA, vous pourriez donc jouer quelques heures à un jeu avant sa sortie officielle.

À ce stade, nul ne sait si Sony ajoutera des exclusivités à son service lorsque celui-ci sera disponible. Le président et PDG de Sony Interactive Entertainment Jim Ryan déclarait il y a quelque temps qu’il n’était pas viable de mettre des titres qui coûtent plusieurs centaines de millions de dollars à développer dans un service d’abonnement. Cela étant dit, Microsoft a depuis lors racheté Bethesda et s’est lancé dans l’acquisition d’Activision Blizzard. Le jeu de la tech ajoute les titres des deux développeurs à son Xbox Game Pass. Il faudra donc que Sony rende son abonnement le plus attrayant possible.

Spartacus entrerait en phase de test dans les prochaines semaines. GamesBeat précise par ailleurs que Sony pourrait en dévoiler tous les détails officiellement dans le courant du mois de mars. À suivre !