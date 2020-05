La réponse de Samsung à l’Apple Card s’appelle Samsung Money

Apple a lancé une mode, ou presque, en proposant aux clients intéressants son Apple Card. Aujourd'hui, de nombreux géants de la tech veulent la même chose. On sait Google intéressé et voici la réponse de Samsung à la firme de Cupertino.

Il y a quelques semaines, Samsung révélait avoir l’intention de lancer à son tour sa propre carte de paiement. Aujourd’hui, il semble que le géant sud-coréen soit fin prêt puisqu’il dévoile une carte qui a été baptisée Samsung Money by SoFi. La réponse en bonne et due forme à Apple et son Apple Card. Voici donc ce que l’on sait de cette carte.

La carte Samsung Money est officielle

Avant toute chose, pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, sachez que SoFi est la société de fintech avec laquelle Samsung a choisi de collaborer pour mettre sur pied cette carte. Contrairement à l’Apple Card qui est une “vraie” carte de crédit, la Samsung Money est une carte de débit. Cela signifie que vous pourrez dépenser tant que vous avez de l’argent sur votre compte. Une fois le solde à 0, ce sera terminé. Ce qui est une bonne chose pour certains, une moins bonne pour d’autres. Question d’habitude, certainement.

Très similaire à l’Apple Card avec une différence pourtant fondamentale

Toujours est-il que cette carte partage de nombreux traits de l’Apple Card. La carte en elle-même est pratiquement vierge. Le numéro de carte, la date d’expiration et le code de sécurité n’y figurent pas. Voilà qui devraient protéger davantage les utilisateurs de toute fraude ou vol d’identité. Samsung précise aussi que sa carte Samsung Money est assurée auprès de la FDIC à hauteur de 1,5 million de dollars. Selon Sang Ahn, vice-président et directeur général de Samsung Pay notamment, “l’objectif de Samsung est de simplifier la vie quotidienne en proposant des outils puissants aux utilisateurs de Galaxy. Aujourd’hui, ceux-ci peuvent accéder à des services financiers centrés sur le mobile et profiter d’avantages exclusifs Samsung. Nous sommes ravis de pouvoir aider nos utilisateurs à atteindre leurs objectifs financiers en leur permettant de dépenser, d’économiser et de faire fructifier leur argent et d’y accéder simplement et de manière sécurisée.”