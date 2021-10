La recharge rapide de l’Apple Watch Series 7 ne fonctionne pas avec le Magsafe Duo

Le MagSafe Duo est incapable de recharger rapidement l'Apple Watch Series 7. Une nouvelle version est-elle en préparation chez Apple ?

Nos appareils électroniques, si perfectionnés soient-ils, sont encore très dépendants de leur batterie. Cela oblige à passer par la case recharge très régulièrement. Que ce soit via un câble ou sans fil, les options ne manquent pas. Apple introduisait il y a quelque temps son système de recharge MagSafe. Malheureusement, le MagSafe Duo ne permet pas la recharge rapide de l’Apple Watch Series 7.

Le MagSafe Duo est incapable de recharger rapidement l’Apple Watch Series 7

L’un des accessoires annoncés par la firme de Cupertino en même temps que son système de recharge MagSafe pour l’iPhone fut le MagSafe Duo. Il s’agit d’une solution de recharge deux-en-un qui permet à l’utilisateur de recharger une Apple Watch et un iPhone en même temps. Malheureusement, cette solution n’est pas pleinement compatible avec la toute nouvelle Apple Watch Series 7.

Précisons les choses tout de suite. Vous pouvez tout de même recharger votre montre connectée sur le MagSafe Duo mais si vous le faites, sachez que la recharge rapide ne fonctionne pas. Selon un document d’aide d’Apple, “Le chargeur MagSafe Duo n’est pas compatible avec la recharge rapide de l’Apple Watch Series 7. Pour recharger rapidement votre Apple Watch Series 7, utilisez le câble de recharge magnétique USB-C Apple.”

Une nouvelle version est-elle en préparation chez Apple ?

Il avait été découvert récemment que la firme de Cupertino avait mis à jour le disque de recharge de sa Series 7. Non seulement celui-ci est désormais en aluminium mais il est désormais équipé d’un port USB-C et non plus USB-A. Cela signifie que la recharge est possible avec un chargeur Apple 20 W compatible avec la recharge rapide. C’est un peu frustrant, il faut bien l’admettre, pour celles et ceux qui ont acheté le MagSafe Duo, surtout quand on sait que l’accessoire est vendu 149 € sur l’Apple Store.

Difficile de savoir pourquoi Apple n’a pas prévu cela. Ou peut-être faut-il y voir le signe d’une nouvelle version du MagSafe Duo à venir, compatible justement avec cette recharge rapide de la Series 7. Quoi qu’il en soit, si pour vous la recharge rapide de la montre est absolument nécessaire, alors le MagSafe Duo, dans sa version actuelle, n’est pas l’accessoire qu’il vous faut.